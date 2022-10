Luego de renunciar como titular del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), Mauricio Claver-Carone, cuestionó duramente la gestión del presidente Alberto Fernández, pero en cambio elogió al ministro de Economía Sergio Massa: lo calificó como el único con el que pudo conversar "como adulto".

"En tres años que trabajé con Alberto Fernández como Presidente, nunca tuve ni una conversación sobre cómo apoyar a la Argentina como país para generar empleos, crecimiento, desarrollo", a la vez que afirmó que el jefe de Estado argentino tuvo "siempre fue una política de destrucción" contra su gestión al frente del BID.

El republicano estadounidense insistió en que "para Alberto Fernández era más importante cómo no perder la única institución en la que tienen un porcentaje importante que no han defalcado que trabajar para el bien del país y la región. Fue una gran lección".

Al mismo tiempo, el ex funcionario internacional reveló que "hasta con (el director ejecutivo del BID por la Argentina y Haití) Guillermo Franco, las conversaciones siempre fueron de cómo conseguirle trabajo a Gustavo Beliz", quien se desempeñó como secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación hasta julio de este año y que incluso cumplió funciones en el BID. Actualmente no tiene ningún cargo.

En este contexto, Claver-Carone reforzó la idea de que todos los encuentros que tuvo con el mandatario argentino estaban basadas en "un programa de búsqueda de trabajo para una persona".

Pero las críticas no cesaron. El estadounidense tildó al acuerdo argentino con el FMI como "el peor programa" porque "no tiene ni condiciones". En paralelo, se refirió a los préstamos otorgados por la entidad bancaria: "Hacían falta los 700 millones de dólares del BID para pagarle al FMI. Pero el BID es un banco de desarrollo, no para hacer un cheque y pagarle al FMI".

"Es un programa muy débil y el gobierno no puede cumplir ni con esas metas no existentes. Lo que se ha creado es un esquema Ponzi", haciendo referencia a una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores.

Según este esquema, las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios.

De todas formas, repartió un solo elogio y estuvo dirigido al ministro de Economía, Sergio Massa, a quien adjudicó de conducir una buena gestión en la cartera que preside desde julio de ese año: "La primera persona que se sentó conmigo como adulto fue Sergio Massa. No me habló de personas" y agregó que le habló "de su plan para tener éxito y salvar al país o frenar la crisis abrumadora que se venía".

Mauricio Claver-Carone fue destituido de su cargo en septiembre de este año por votación de los gobernadores de la entidad tras ser denunciado de mantener una relación íntima con una colaboradora directa, situación que no es aceptada por el código de conducta de la institución.