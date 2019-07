La idea de un consenso sobre ejes estretégicos de desarrollo para el país que motivó la iniciativa de los Almuerzos en Crónica con diferentes personalidades de los ámbitos políticos, profesionales, de organizaciones no gubernamentales y académicos quedó en evidencia en el encuentro realizado ayer, donde se planteó la riqueza del debate entre quienes tienen puntos de vista distintos pero buscan consolidar la Nación.

En el marco de la convocatoria semanal que se realiza en la sede del Grupo Crónica, y que estuvo encabezada por el vicepresidente Marcelo Carbone, los invitados, de distinta extracción política y procedencia profesional intercambiaron visiones e ideas sobre la realidad de Argentina. La necesidad de un consenso, de generar acuerdos y de debatir puntos de vista a través del diálogo, fueron los ejes de coincidencia entre los invitados: la diputada radical Alejandra Lorden, el periodista y legislador Carlos Campolongo y el médico Sergio Del Prete.

“Esto de encontrar ideas comunes no es común, pero debe abrir la puerta para la Argentina del futuro”

"Hasta que no podamos cerrar esa grieta va a ser muy difícil con mayorías tener la visión que queremos todos", expresó Alejandra Lorden, diputada provincial por Buenos Aires y convencional nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). "Coincidimos en que tenemos problemas de muchos años y en la necesidad de confluir en acuerdos, en consensos con todos los pensamientos políticos para realmente dar el crecimiento que Argentina se merece.

Para Campolongo, periodista, psicólogo y precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, "no abundan las posibilidades" y los espacios de diálogo "tranquilos, con gente que no piensa como uno" y en los que se puedan intercambiar conceptos, argumentos, historias y proyectos. "Para nosotros, la verdadera grieta es la de la desigualdad, no la grieta discursiva", expresó. "Solamente sabemos que no sabemos lo que nos pasa, porque los problemas son muchos, son complejos y no se pueden simplificar".

“Estamos sentando bases estructurales para un país de desarrollo, con aciertos y con errores”

Por su parte, Del Prete indicó: "En el espacio de lo social, donde está la educación, la salud y las políticas sociales, hay muchísimo para debatir sin combatir y mucho para construir. Me parece que ese es el espacio para construir políticas futuras. Encontrar ideas en común no es habitual, pero creo que eso es lo que debe abrir la puerta para la Argentina del futuro, el consenso"

Los invitados

Alejandra Lorden es diputada provincial y convencional nacional de la UCR. Preside la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados provincial.

Carlos Campolongo es periodista, abogado, psicólogo y docente. Es actualmente precandidato a diputado nacional en la lista Progresistas que postula a Roberto Lavagna.

Sergio Del Prete es doctor en Medicina, magister en Administración de Servicios de Salud UCES con una diplomatura en Economía de la Gestión Sanitaria CIESS Mexico y docente.