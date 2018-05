El senador oficialista Ricardo Colombi consideró que quienes impulsan la aprobación del proyecto de ley para retrotraer tarifas de los servicios públicos tienen "una actitud irresponsable" que pone en riesgo al país.

"Como ellos están lejos de ser gobierno el año que viene, entonces están teniendo una actitud claramente irresponsable de poner en riesgo al país nuevamente, como siempre lo hizo el peronismo", manifestó Colombi.

"Lo que hacen es oposición por la oposición misma, eso es lo más grave. Ahora se visten de monjas y cuando fueron gobierno hicieron un desastre", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio Laoncediez.

El Senado tratará esta tarde, el proyecto de ley proveniente de Diputados que apuntan a morigerar la suba de las tarifas de los servicios públicos.

"No hay que tener actitudes demagógicas. Tenemos que aprender a trabajar, a vivir con lo nuestro, a no gastar más de lo que ganamos. No hay otro camino", señaló Colombi.