El secretario general de la UCR cordobesa, Alberto Zapiola, responsabilizó al Gobierno nacional por la "ruptura de Cambiemos" en Córdoba, al afirmar que esa situación llevó a la "división y la derrota" en las elecciones del domingo, en las que el gobernador peronista Juan Schiaretti, obtuvo la reelección.

"Lamentablemente la ruptura de Cambiemos que vino desde Buenos Aires se reflejó en el resultado electoral", manifestó el dirigente a cargo de la presidencia de la UCR de Córdoba a Télam. Sostuvo que el gobierno nacional y a la mesa de Cambiemos trataron de "imponer" la candidatura en lista única del diputado Mario Negri". "Eso quiere decir que ya había una decisión de dividir al radicalismo de Córdoba. No conozco cuál fue la intención por lo tanto no me atrevería a decir que fue para favorecer a Schiaretti", sostuvo el dirigente radical.

"Cuando desde Buenos Aires dieron las directivas de imponer a Negri por encima del acuerdo firmado, todo se terminó complicando y pasó lo que pasó", manifestó.