El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, y el dirigente del Frente de Todos, Carlos Bianco, hombre de confianza del gobernador electo Axel Kicillof, se reunieron ayer para comenzar a delinear la transición de cara al traspaso de mando que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre.

"La reunión tuvo un carácter muy ejecutivo y productivo, donde le plantee a Salvai la necesidad de recabar información para la transición y él se puso a disposición y puso a disposición a todos los funcionarios de Gobierno", dijo Bianco ante la consulta de BAE Negocios.

El docente, investigador y Consejero Superior de la Universidad Nacional de Quilmes, cuyo nombre suena con fuerza para ocupar el cargo de jefe de Gabinete bajo la futura gestión de Kicillof, señaló que el funcionario de Vidal lo esperó con "información respecto a obras que se ejecutaron en la provincia sobre urgencias de gestión para los meses de diciembre y enero" y agregó que "sobre los pedidos que le estamos haciendo, se comprometió a hacer una primera devolución, para luego concertar un encuentro con los equipos técnicos por área".

Consultado respecto a los temas de gobierno que mayor inquietud les genera ante la nueva etapa que comienza, Bianco señaló que "en sí, la situación general productiva, social, financiera y de endeudamiento de la provincia", como así también "el cierre de caja del ejercicio 2019 donde nos han confirmado que habrá un faltante de aproximadamente 50 mil millones de pesos de deuda flotante, la que en muchos casos corresponde a pagos de proveedores que van a quedar pendientes", y dijo que también les genera intranquilidad "el estado general" en que se encuentra el territorio bonaerense.

"Axel fue muy claro cuando caracterizó a la provincia como tierra arrasada y no solo porque lo hemos visto en las recorridas, sino porque lo muestran los indicadores con los que contamos, los que vienen mostrando que hay una situación bastante preocupante", afirmó Bianco.

El joven dirigente, dueño del Renault Clio con el que Kicillof realizara una campaña en la que recorrió ciudad por ciudad, afirmó que los integrantes del gabinete de Vidal "tienen muy buena predisposición, aunque el diagnóstico que nos presentan no sea el mismo que tenemos nosotros".

Advirtió además que trabajarán "área por área" sobre la información que el Ejecutivo bonaerense les vaya proporcionando en base a los pedido del equipo técnico del Frente de Todos: "Veremos qué es es lo que conseguimos para de esa manera, trazar un panorama claro de la situación provincial, para después comenzar la gestión".

El dirigente precisó que hoy mismo harán un pedido de información, mientras que la semana entrante, los equipos técnicos designados por ambas partes, se comenzarán a juntar.

"Por ahora se ha definido el equipo de transición, entre ellos Agustina Vila (ex jefa de Gabinete del Ministerio de Economía), Federico Thea (rector de la Universidad de José C. Paz), Augusto Costa (ex secretario de Comercio Interior) y yo", precisó Bianco, quien advirtió que aún "no hay definiciones respecto a quienes integrarán los ministerios. Eso lo va a definir Axel de acuerdo a lo que él considere oportuno, meritorio y conveniente", concluyó.