Una de las medidas para paliar el déficit fiscal será transferir el costo de algunos servicios públicos a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad. Ayer se realizó otro cónclave para tratar de avanzar en un pedido que salió de los gobernadores y en la que está de acuerdo la Nación. En el despacho de Marcos Peña fue la reunión con los jefes de los dos distritos y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Extrañamente no estuvo en la mesa el ministro de Energía, Javier Iguacel, recientemente asumido en el cargo en lugar de Juan José Aranguren.

Con el objetivo de bajar el déficit fiscal del año próximo al 1,3% -según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional-, la Casa Rosada dio ayer el un paso para empezar a discutir el traspaso de algunos de los servicios públicos que cuentan con subsidio nacional. Es el caso de las dos empresas de energía, Enedor y Edesur, que suministran electricidad a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Hoy están en manos privadas reguladas por el Ejecutivo. Otro de los servicios públicos es el agua, en manos de Aysa, donde el Estado Nacional tiene el 90% del capital accionario y cuenta con un presupuesto propio. En el 2006, el Congreso Nacional aprobó la creación de la empresa Agua y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima luego de un decreto presidencial que anuló el contrato con el grupo francés Suez. En Balcarce 50 no descartan que el traspaso de Enedor y Edesur tenga que pasar por el visto bueno de los parlamentarios.

La Nación busca liberarse de algunos gastos y transferirlo a los distritos donde distribuye el servicio. En esa línea se expresaron algunos mandatarios provinciales para poner a todos los distritos en igualdad de concisiones. Uno de los precursores fue el representante de Córdoba, Juan Schiaretti, quien había reclamado igualdad en la distribución de subsidios y el traspaso de la luz, agua y transporte en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En la misma línea se había expresado el salteño, Juan Manual Urtubey, quien había pedido que "tanto la Ciudad como la provincia de Buenos Aires sean reguladores de las tarifas igual que lo somos cada provincia de los servicios que tenemos en nuestras jurisdicciones".

Uno de los servicios que más subsidios recibe es el transporte, por eso también está en discusión un futuro traspaso. "Es la mayor carga de subsidios de los servicios públicos", destacó una fuente gubernamental.

Ahora el foco está puesto en las empresas eléctricas. "Por ahora no se avanzó. No hay definiciones", dijo otra fuente de Hacienda en relación al debate sobre el traspaso de los servicios públicos. Fue uno de los temas del encuentro de los cuatro representantes de Cambiemos. "Fue una reunión más de las que se vienen teniendo por el tema presupuesto", describieron a diario Bae Negocios. No hubo precisiones sobre si sólo se planteó el congelamiento de los subsidios a la luz por parte de la Nación. También se analiza incluir a Aysa y al transporte.

La gobernadora Vidal aún no habló públicamente sobre el tema pero busca que haya "un esquema equitativo con las provincias". La posición bonaerense es más dura que la que lleva adelante Larreta, quien en 2015 comprometió en la campaña que iba a pedir "el control de la regulación de los servicios públicos". " La Nación le pasó Edelap a la Provincia de Buenos Aires. Queremos el control de Edenor y de Edesur, del agua y del gas. Queremos poder tener incidencia en las tarifas y las inversiones de las empresas", había manifestado cuando era candidato.