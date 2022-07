El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, contó que la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, en reemplazo de Martín Guzmán, fue comunicada a la funcionaria por el propio presidente Alberto Fernández durante la tarde del domingo. Pero, previamente, Scioli tuvo que contactarla para decirle que la estaban tratando de ubicar desde el Gobierno.

Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía

"No le comuniqué yo la noticia a Batakis, fue el propio Presidente. Yo hablé con Silvina porque máximos niveles del Gobierno estaban tratando de ubicarla y no podían porque estaba manejando, entrando a la ciudad. Le dije que estaban queriendo comunicarse con ella. Fue exactamente a las 7 de la tarde", relató el ministro en declaraciones formuladas a TN y Radio 10.

“Yo hablé con Silvina porque estaban tratando de ubicarla y ella, cuando la ubico, me dice ‘Estoy manejando, entrando a la ciudad, volviendo de no sé de dónde’. Porque ella no me tutea, es muy gracioso, tiene un sentido muy grande de respeto. Le digo ‘Haceme el favor y comunicate con ellos’. Y me respondió: ‘Dígale que en 10 minutos me voy a poder comunicar, cuando estacione el auto’”, relató el ministro.

El Gobierno nacional recurrió a Scioli porque no podían comunicarse con ella de primera mano y sabían de su cercanía desde que ella fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante su gestión como gobernador.

“Me pidieron una opinión y yo les di referencias considerando que Silvina le va a hacer un gran servicio al país”, reveló el ministro de la Producción, durante una entrevista por Radio 10. "Obviamente yo no le anticipé nada" de que le ofrecerían ser ministra, aseguró Scioli.

Así, cuando Batakis pudo hablar por teléfono, fue el propio Alberto Fernández quien le propuso ser ministra, “luego de una conversación con Miguel Pesce”, que fue quien puso su nombre para reemplazar a Guzmán.

El funcionario señaló además que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tiene una alta valoración" de Batakis.

Scioli destacó que la ministra entrante es "una economista con una gran sensibilidad por los temas cotidianos de las familias", con un "gran sentido de la responsabilidad" y "el compromiso de trabajar en equipo y articular con distintos sectores como gobernadores, sindicatos y empresarios".

"Silvina (Batakis) no es de las personas que, cuando llega, piensan que todo lo que hizo está mal y que hay que empezar todo de vuelta. En ese sentido, tiene la humildad para saber escuchar y la firmeza para tomar las decisiones que haya que tomar", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo.

Quién es Silvina Batakis

Batakis se desempeñó como ministra de Economía bonaerense durante el segundo mandato de Scioli en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, entre 2011 y 2015, y actualmente cumplía el rol de secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior, encabezado por Eduardo "Wado" de Pedro.

Además, definió a la designada funcionaria como "ordenada, con sentido común, pragmática y profundamente desarrollista, con una muy buena interrelación con el mundo empresario".

También destacó que es una persona "en constante contacto con la economía real, con los problemas cotidiano de las personas".

"Es una trabajadora incansable, una persona muy comprometida con que la economía sea funcional, al crecimiento, al desarrollo. Tiene una agenda inmediata y el gran desafío del crecimiento", subrayó.

En tanto, Scioli expresó que este es un "momento para comprometerse" y ponderó la "recuperación notable de la economía real" en la Argentina.

"No se puede perder de vista que en 2019 la gente nos votó para defenderla porque no daba más. Más allá de los matices y distintos puntos de vista, hay que tener ese sentido de responsabilidad. El Presidente escucha, dialoga con todos los sectores y, después, toma las decisiones que, a su criterio, son las mejores para el desarrollo del país. No podemos perder la vista la cantidad de obstáculos que viene enfrentando", completó.

Cómo surgió el nombre de Batakis

"La ministra fue una recomendación de Pesce. Charló primero con Santiago Cafiero

y una vez que Alberto tomó la decisión, llamó a Cristina Fernández de Kirchner para charlarlo también con ella", comentó Gabriela Cerruti en un hilo de Twitter.