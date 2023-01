Cómo será la moneda común de Argentina con Brasil

El Gobierno dio ayer el primer paso de integración comercial y financiera al firmar un Memorando de Entendimiento con Brasil que incluye la creación de una moneda común, que se utilizaría en forma paralela al peso y al real.

En el acuerdo firmado ayer entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular de Hacienda, Fernando Haddad, resalta que en primer lugar se trata de un proyecto comercial que buscará saldar las dificultades en los negocios de exportaciones.

El plan de la moneda común, que aún no tiene nombre ni fecha de puesta en marcha, servirá inicialmente con el objetivo comercial, sin resignar a la moneda local. Así se acordó en la rúbrica de un Memorándum de Entendimiento sobre Integración Económica y Financiera regional, en el marco de la visita que realiza a la Argentina, el presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

El ministro Massa detalló que avanzar en “moneda común” con Brasil “no significa resignar la moneda” propia, sino “encontrar un instrumento denominador común comercial que refleje la potencia del producto bruto de la región”.

Ambos gobiernos resolvieron que inicialmente el proyecto incluirá a Brasil y Argentina, y luego invitarán a otros países de la región, incluido el Mercosur. En las últimas horas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, avaló la iniciativa de una moneda común.

El plan acordado entre ambas nacionales establece "avanzar en documentos comunes para llegar al objetivo de una moneda común, no única, y mecanismos de comercio común". La idea implica la creación de una cámara de compensación con una moneda común para liquidar cuentas. “Esta moneda común no tiene nombre ni fecha límite y no buscaría la unificación monetaria como el euro de la Unión Europea”, sostuvo ayer el ministro brasileño.

Como parte de los argumentos, el gobierno argentino explicó que en los últimos 10 años se perdieron casi un 40% del comercio bilateral con Brasil que en el último año ha exportado más de 600.000 millones de dólares con un resultado positivo por más de 80.000 millones de dólares. “Nos puede dar la libertad a nuestras empresas en términos de comercio bilateral y fortaleza a la hora de negociar con otros bloques económicos”, explicaron desde Economía.