La estrategia de la senadora Cristina Fernández de mantener silencio en torno a si será o no candidata en las próximas elecciones presidenciales pareciera poner nervioso a más de uno. No son pocos los dirigentes que le han enviado mensajes a la ex mandataria para que apure definiciones por entender que el seguir con el mutismo les estaría retrasando la campaña y beneficiando a sus ocasionales adversarios políticos.

El diputado Felipe Solá, el dirigente camionero Pablo Moyano y el cineasta Fernando “Pino” Solanas, son solo algunos de los hombres que se han atrevido a alzar la voz reclamando una definición que eche por tierra con las especulaciones y ayude a reorganizar la tropa detrás de un liderazgo claro.

Sin embargo, desde el bunker de Unidad Ciudadana no opinan lo mismo. Entienden que el mantener un perfil bajo, sumado a los desaciertos del Gobierno del presidente Mauricio Macri ha llevado a la actual senadora a continuar creciendo en las encuestas, y si bien todavía no les alcanza para ganar en primera vuelta, los números que manejan a nivel nacional y que van en sintonía con los aportados en los últimos días por algunas consultoras privadas, los estarían dejando a las puertas de evitar el balotaje.

“Los números de Unidad Ciudadana en alianza con el PJ, nos dejan cada vez mejor parados en todas las encuestas, y ni hablar en el conurbano bonaerense”, advierte una fuente cercana a la ex presidenta consultada por BAE Negocios, la cual advierte que hay provincias gobernadas por el peronismo donde Cristina tendría una “superioridad abrumadora” ya que estaría “midiendo 50 puntos”; esos serían los casos de “Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero”, entre otras.

No ocurriría lo mismo en aquellos distritos dominados por Cambiemos, como Mendoza, Jujuy o Corrientes, donde la figura de la ex jefa de Estado “estaría un poco más complicada”.

“Venimos en silencio, dejando que los otros hablen mientras crecemos en las encuestas”

“Nosotros venimos muy en silencio, muy en perfil bajo, dejando que hablen los demás mientras seguimos creciendo de a poquito” sostiene la fuente, la que agrega que según los números que manejan, Cristina “estaría midiendo 38 puntos a nivel nacional, mientras que a Macri lo tenemos muy mal, con un 28 por ciento”. Aún así y pese a que los guarismos advierten “sobre una diferencia sustancial, todavía no nos alcanza para ganar en primera vuelta”, reconoce.

Consultado respecto a de qué manera estaría impactando sobre la figura de la senadora nacional la irrupción del economista Roberto Lavagna, la fuente sostiene que el líder de Consenso 19 “aún está muy bajo, pero además, no está apuntando a buscar nuestros votos, ni interpela al electorado peronista, sino que está buscando morder sobre los desencantados de Cambiemos y del Radicalismo”.

“En las entrevistas, Lavagna dice que con Cristina no quiere saber nada, y al decir esto, obtura cualquier posibilidad de atraer al electorado kirchnerista, que es bastante talibán. Igualmente no creo que eso sea un error de Lavagna, sino más bien parte de una estrategia electoral”, prosigue el dirigente, el cual agrega que “hasta mayo seguramente no habrán grandes novedades” en torno a los movimientos de la ex mandataria.