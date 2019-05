La segunda audiencia del juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntos delitos de corrupción en la obra pública en Santa Cruz se reanudó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 2 con la actual senadora nacional presente en la sala y la lectura de una petición del Colegio Público de Abogados para seguir el debate mediante veedores.

La semana pasada, la senadora Kirchner había solicitado no asistir a las audiencias, pero hoy alrededor de las 9:17 arribó al tribunal. Ingresó sin hacer declaraciones y fue recibida por un grupo de militantes políticos concentrado en el acceso al Tribunal.

Su abogado, Gregorio Dalbón, había anticipado que se presentaría al decir que la intención de la senadora es siempre "estar a derecho".En una rueda de prensa en la puerta de los tribunales de Retiro, el letrado insistió que el proceso es "ilegal" pero que "Cristina Fernandez va a estar a derecho conforme la resolución del TOF 2".

Dalbón aseguró que el "deseo de ella es estar a derecho siempre que no tenga labor parlamentaria y siempre que se cumplan las normativas" del TOF. Por otro lado, el abogado se mostró irónico al señalar lo que sucede en "otros juzgados federales, como el de Dolores, donde hay personas rebeldes", en referencia al fiscal Carlos Stornelli.

"Cristina, si no tenía circunstancias legislativas y no venía, quedaba rebelde, pero ella no está rebelde", argumentó, y recordó que "Cristina nunca jamás faltó a una cita con la justicia".

Agregó que, de todos modos, "este proceso es ilegal, pseudo legal" y explicó que es ilegal "porque la instrucción fue armada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y algunos personajes como (Leonardo) Fariña que fue coacheado y tuvo párrafos que la AFI le dio para imputar a la senadora".