El tratamiento en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2019 que a partir de mañana comenzará a ser debatido en comisiones, augura una álgida discusión por parte de los bloques opositores encabezados por el FpV-PJ y el Frente Renovador, aunque, y según los números que baraja Cambiemos, con el apoyo del interbloque Argentina Federal, este obtendría la media sanción.

El primero en salir a fijar posición respecto a los números presentados el lunes por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne para el año próximo, fue Agustín Rossi, jefe de bancada del FpV-PJ, quien tras una reunión de bloque en la que se trató el tema advirtió que "no trae ninguna buena noticia para el conjunto de la sociedad argentina" debido a que es "un presupuesto marcado por la recesión económica y el ajuste".

El diputado santafesino consideró que "es una fotografía del acuerdo que tiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional" ya que "todas las partidas económicas están ajustadas al único objetivo que es el pago de la deuda", pero además aclaró que "las partida que más crecen" son las destinadas al "pago de los intereses de la deuda y claramente lo que termina graficando es que hubo recesión económica en el 2018 y en el 2019", la que se convirtió en "la tercera crisis económica más importante que hemos tenido los argentinos desde que recuperamos la democracia".

Rossi dijo que los integrantes de su bloque participaran "de cada una de comisiones" donde "explicitaremos nuestras criticas, trataremos de modificar las cosas más dolorosas para el conjunto de los argentinos" aunque subrayó que "claramente es un proyecto que tal cual como está estructurado, resulta imposible de votar".

Por su parte, la titular del Bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño aseguró que "este presupuesto deja en evidencia la mentira y la ineficacia de este Gobierno" y "no nos va a traer ninguna alegría, porque le dice a los argentinos que Cambiemos cierra su ciclo ajustando aún más una economía que viene con ocho años de crecimiento".

Respecto a la posición que asumirá su bloque, dijo que no van "a obstruir la posibilidad de que el Gobierno tenga Presupuesto" pero "lo queremos debatir, porque creemos que es posible otra alternativa". En ese punto, consideró que el FR "tiene cuadros económicos muy importantes y puede hacer aportes, pero no para el Gobierno, sino para los argentinos, que son quienes la pasan mal".

Un matiz diferente mostró Pablo Kosiner, presidente del interbloque Argentina Federal, quien buscó aclarar que luego de que el Ejecutivo Nacional le transfiriera a las provincias $4.125 millones de pesos -medida con la que pateó para adelante la discusión por la quita del Fondo Sojero-, "no implica una votación a libro cerrado" sino que genera la necesidad "de un sector importante del peronismo que trabaja con gobernadores, de buscar un acuerdo y que Argentina tenga presupuesto".

Kosiner aclaró que "no obstaculizaran el quórum", para finalmente preguntarse: "¿Que es peor para la Argentina en esta crisis, tener un presupuesto que no es el ideal o no tenerlo?" Creo que peor es no tenerlo", se respondió.