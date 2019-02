El peronismo dialoguista nucleado en la alianza Alternativa Federal se presentó ayer formalmente en sociedad en Mar del Plata en medio de una fuerte tensión generada a raíz del alejamiento del gobernador Juan Manzur (Tucumán), la amenaza del senador Miguel Ángel Pichetto de abandonar el espacio y el faltazo de última hora del mandatario salteño Juan Manuel Urtubey, quien alegó una emergencia debido a la posible crecida del Río Pilcomayo a la altura de Bolivia.

Presidido por el gobernador Juan Schiaretti ( Córdoba), el líder del Frente Renovador Sergio Massa y el propio Pichetto; y bajo la consigna "Hay Alternativa", el peronismo desembarcó en la provincia de Buenos Aires, dispuesto a posicionar esa alianza en el principal distrito del país y con la intención de terminar con la polarización electoral de cara a las elecciones de octubre próximo.

En ese marco, Massa, quien se ubico en el centro de la escena, sostuvo que "ese sueño que hoy empezamos a construir" es el de "una nueva mayoría, que abrace a los distintos sectores de la Argentina y le ponga punto final a un Gobierno que ha fracasado", consideró además que "a un Presidente que dice que el único camino es el ajuste" hay que decirle "que hay otro camino", el de "una Argentina que abraza a otro argentino".

"No sé que va a hacer la ex presidenta. Hace 9 años que no hablo con ella y hace tres elecciones que en primarias y generales competimos en espacios distintos." dijo en otro tramo, y dirigiéndose al electorado de Unidad Ciudadana, señaló que "no alcanza con pensar en candidatos de culto, no alcanza con la nostalgia" sino que "para derrotar a Macri hay que construir una nueva mayoría" con dirigentes que "le ganen en la segunda vuelta" y "no pierdan", con lo que terminó alejando la posibilidad de un posible acuerdo.

También estuvieron presentes en el complejo La Normandina de Playa Grande, los gobernadores Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Zamora ( Santiago del Estero), Hugo Passalacqua ( Misiones) y Mariano Arcioni ( Chubut), así como Intendentes, legisladores nacionales y provinciales, y cerca de 1500 dirigentes de todo el país, quienes escucharon los testimonios brindados por jóvenes emprendedores, científicos y deportistas especializados que compartieron sus experiencias.

La misiva que Manzur hizo llegar al encuentro alteró el ritmo del encuentro debido al pedido de "unidad" con Cristina Kirchner y al pasaje en que advierte que quienes "no quieren la unidad del peronismo trabajan para Macri".

En tanto que previó a la reunión, Pichetto afirmó que el espacio que integra "es una construcción totalmente distinta" a la que viene trabajando Cristina, por lo que "si hubiera algún tipo de acuerdo, yo me iría de Alternativa Federal", amenazó.

Por su parte y a través de twitter, Urtubey anunció la decisión de retornar a su provincia "ante la crecida del río Pilcomayo en Bolivia" , aunque aseguró que estaría presente con su "corazón" en el convencimiento "de que estamos proponiendo la mejor opción para los argentinos: la unión".

Quienes también pegaron el faltazo pero enviaron videos con mensajes, fueron los mandatarios provinciales Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gustavo Bordet (Formosa), quienes vienen negociando en sus distritos acuerdos electorales con Unidad Ciudadana pero por ahora no muestran señales de abandonar la alianza.