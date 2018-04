La sesión especial que habían convocado los bloques opositores para abordar distintos proyectos sobre tarifas fracasó este mediodía en la Cámara baja, ya que no lograron conseguir el quórum necesario para iniciar el debate. Las bancadas opositoras reunieron 128 legisladores en el recinto, faltando solo uno para los 129 que se requieren para comenzar una sesión.

Entre los 128 estaba el salteño oficialista Alfredo Olmedo, que a las 11:45, tras 45 minutos de espera, pidió levantar la sesión. Finalmente, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, dio por terminada la convocatoria a las 12.

Luego de que Monzó advirtió sobre la falta de quórum, dio lugar a que los bloques opositores iniciaran una serie de discursos en minoría. La primera en hablar fue la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, quien acusó a Olmedo de "hacer lo peor que hace la política prestándose a una jugada de Cambiemos" para que se caiga la sesión.

"Lo que acaba de pasar es bochornoso", sentenció la diputada peronista, quien sostuvo que su par salteño "conspiró deliberadamente contra el quórum". "Acá, con la pasividad del presidente de la Cámara, un diputado del oficialismo se acercó a la banca de Olmedo y lo levantó de la sesión", cuestionó Camaño.

En este sentido, la dirigente sostuvo que "esto es peor que es el 'diputrucho' y tantos antecedentes de maniobras en esta cámara" y remarcó que si Monzó "hubiese tenido más tolerancia hubiésemos tenido el quórum".

A su turno, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo que "la cuestión de las tarifas están agobiando al conjunto de los argentinos y las argentinas, es insostenible para ellos".

"Hay que reconocer que las cosas no se están haciendo bien", afirmó Rossi, quien añadió que lo que la oposición le está pidiendo al Gobierno "es responsabilidad ante el conjunto de los argentinos". "Teníamos la esperanza de que este Congreso le diera una respuesta a la gente", reprochó.

"No estamos acá para hacerle daño al Gobierno, en todo caso estamos acá para hacerle un beneficio al pueblo argentino", destacó el ex funcionario kirchnerista.

En tanto, el diputado del Bloque Justicialista Diego Bossio apuntó contra su par de Cambiemos Elisa Carrió: "No queremos la hipocresía de verlos en los medios diciendo que no se pueden sostener las tarifas y después no vienen cuando hay que debatirlas".