La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, que preside el jujeño Jorge Rizzotti (UCR), continuó con el debate de los proyectos que establecen el alcohol cero al volante, con la presencia de especialistas y donde se acordó seguir analizando el texto para lograr la firma de un dictamen de consenso.



Al finalizar la reunión, Rizzotti dijo que el tema continuará en debate para avanzar en consensos y sostuvo que "esperemos que antes de fin de año tener el proyecto en el recinto. Hemos recibido a todos para tratar de obtener la mejor ley".



De la reunión participaron especialistas que expusieron en torno las consecuencias ocasionadas por conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, coordinados por la diputada del Frente de Todos, Jimena López, vicepresidenta de la comisión.



Al exponer, el ingeniero Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, sostuvo que "leyes de alcohol cero hay en todo el mundo y leyes de alcoholemia cero hay muy pocas excepciones. El alcohol cero -que nadie maneje bajo los efectos del alcohol- es lo deseable, mientras que la alcoholemia cero es una aberración técnica".



En tanto, el abogado perito en Transporte de Rosario, Fernando Campagnini, dijo que "el alcohol no es el principal generador de todos los siniestros y las muertes en Argentina; el estado de las rutas, el uso del celular, las aplicaciones y el sueño son más determinantes".



Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Nicolás Vicki, consideró que "hay que hacer algo integral", al sostener que "hay que apuntar a los controles y a la educación y fomento de un consumo responsable, es el camino que nos va a llegar a una solución real y concreta, circunscribirlo al cero sin evidencia puede ser una oportunidad perdida".



Por su parte, el presidente del Fondo Vitivinícola Argentino, Sergio Villanueva dijo que "desde la industria vitivinícola lo que proponemos es el aumento de las penas y la segmentación en edades donde se puedan establecer restricciones. Sabemos que el problema existe y queremos participar de una solución en consenso".



Asimismo, el médico Esteban Bicarilli, pidió redoblar "nuestro sentido de la responsabilidad e involucrarnos en esto" y trabajar "en las mejores leyes no en las leyes posibles. Tienen una oportunidad histórica de salvar vidas, concientizar y trabajar en una política de 360 grados para abordar este tema".



La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.



Tolerancia cero

En tanto, la "tolerancia cero" con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados que la normativa actual que permite el 0,5 de alcohol en sangre.



El martes, en la comisión expusieron representantes de asociaciones civiles y familiares de víctimas de accidentes de tránsito como el jefe de Toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Damin, quien dijo que el alcohol "es un depresor de conducta" y sostuvo que provoca "disminución de reflejos y capacidad para advertir un riesgo, ver un peligro y tomar una decisión".



Por su parte, Carlos Silvestri García, integrante de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, pidió que la ley de tolerancia cero "no pase a ser un mero cascarón vacío" y afirmó que "las víctimas de familiares somos usuarios de la energía renovable del dolor, que no conoce de renovaciones de medio término, ni de descanso. Nosotros ya perdimos. Esta lucha es para los que continúan y ahora la pelota está del lado de ustedes, que tienen la gran chance de pagar esa deuda con la sociedad".



Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa, relató el hecho en el que falleció su hijo, lamentó la falta de solidaridad y empatía de la sociedad, y dijo que la educación vial "debe ser obligatoria y jamás se cumplió", al tiempo que pidió a los legisladores que sancionen la ley de alcohol cero y la reforma del Código Penal:



"Nuestros hijos merecen justicia, piensen en los que vienen. Por favor, legislen", enfatizó emocionada.