El presidente electo, Alberto Fernández, convocó a los empresarios industriales a participar de la mesa de "consenso" que "creará el futuro de la Argentina" y así, en un fuerte gesto político, ratificó que su gobierno promoverá medidas de desarrollo en esta área con el fin de la creación de empleo. Además, volvió a asegurar que la deuda con el FMI "se pagará" cuando se hayan "conseguido los dólares para pagar".

"Necesitamos que los industriales argentinos vuelvan a tener crédito, vuelvan a producir y vuelvan a dar trabajo", definió el mandatario a asumir al participar de la XXV Conferencia de la Unión Industrial Argentina ( UIA), que se realiza en el predio de Parque Norte, donde también se espera la presencia del presidente Mauricio Macri, por la tarde.

Desde allí, afirmó que "las mejores sociedades cuidan el trabajo, y cuidan el trabajo industrial por sobre todas las cosas" y llamó a los empresarios de la industria a "firmar un nuevo acuerdo social". "Estoy proponiendo pasar de la política que impone medidas a la que piensa consensos para crear un futuro", argumentó.

Y enumeró: "Llevamos 17 meses de caída de la industria, más de 2 años de caída de consumo, nos pasan cosas tremendas como en la Argentina de hoy se consume un 30% menos de leche y se consume menos pan".

"Sólo nos queda mejorar pero esta vez que la mejora sea para todos, no para algunos y que sea para los que arriesgan. Para los que levantan empresas, producen y dan trabajo, a esa gente necesita la Argentina, no para los que especulan o hacen timbas financieras", argumentó.

Críticas

En esta línea, aseguró querer "a los empresarios que dan trabajo" y llamó a que todos entiendan que "algo van a tener que dar y algo resignar". "Más allá de los optimismos, las cuentas fiscales quedan en un estado deplorable, algunos celebran que la Argentina tiene reserva para 6 meses, yo me avergonzaria terminar una gestión y celebrar eso", deslizó.

Fernández acentúo en una clara crítica a la gestión Cambiemos que "por ajustar números, asomaron enfermedades que creíamos erradicadas, como es el sarampión, la varicela y ha vuelto a resurgir la tuberculosis. Eso es lo único que habla de lo que nos pasa como sociedad que se está achicando y ajustando".

Y profundizó: "La industria produce en argentina lo mismo que producia en el año 2006. Nadie puede estar contento con lo que nos ha pasado, y todo esto nos paso además porque estos 4 años fueron de especulación financiera", señaló en tanto que añadió: "Fueron cuatro años donde era mejor apostar a un bono, apostar a las leliqs, apostar a las lebacs, antes que invertir, producir y dar trabajo".

El presidente electo se enfocó en el "20 por ciento de los argentinos que por el imperio del cambio de la economia difícilmente encuentren un lugar en la economía que nosotros conocimos". Apuntó entonces a "encontrar un lugar para esa gente, y un lugar no es darle un plan social, es darle un sentido a su vida, es darle un trabajo".

Deuda

Por otro lado, el exjefe de Gabinete remarcó que no tiene intención de "dejar de pagar ni hacerle quitas a nadie" pero que el país comenzará a pagar cuando "el día que haya crecido, exportado y generado dólares" para hacerlo.

"Sé que esta deuda la tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos", expresó. Y concluyó: "Pero eso sí, esta vez, esa deuda no la van a pagar otra vez los que menos tienen".

Pymes

En el predio porteño de Parque Norte, Fernández habló de la situación que atraviesan las Pymes y como la crisis golpeó al sector en estos últimos años. "Muchas pequeñas y medianas empresas dejaron de ser sujetos calificados para buscar cráditos en los bancos. Muchas Pymes dejaron de hacer aportes patronales y dejaron de pagar impuestos, porque la crisis los agobió, y nosotros tenemos que poner un punto de arranque para poner en orden estas cosas", enfatizó.

Mercosur

Además, al hablar de Brasil y el presidente Jair Bolsonaro -quien ahora afirmó que quiere tener una "relación pragmática" con Argentina- Fernández dijo: "Vi con alegría que el presidente de Brasil propusiera tener un vínculo pragmático para el Mercosur, es lo que debemos hacer. Porque el Mercosur va a superar a los Bolsonaro y a Alberto Fernández".

"Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur. Que el Mercosur tenga presidentes que piensen distinto no me hace perder de vista la importancia que tiene. Y ninguna disputa personal que pueda tener me va a hacer poner a la Argentina en el lugar equivocado", concluyó Fernández.