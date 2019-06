Consenso Federal tendrá la difícil misión de quebrar la redoblada polarización. Para eso, el leitmotiv de campaña será "Ni Macri ni Cristina". La apuesta será entonces a desalentar el voto útil en las PASO, para lograr en esa primera instancia un porcentaje de votos que los demuestre competitivos y los posicione con chances reales de llegar a un balotaje en la primera vuelta.

El cierre de listas de la alianza, sin embargo, dejó más heridos de lo esperado. El único cargo de peso en el que hubo pleno acuerdo desde temprano fue el de gobernador bonaerense, en donde competirá Eduardo "Bali" Bucca, ex intendente de Bolívar. La lista de diputados nacionales será encabezada por Graciela Camaño, mostrando la intención del lavagnismo de disputarle votos no solamente al oficialismo sino también al Frente de Todos. La gran perdedora de la jugada fue Margarita Stolbizer, quien, no conforme con el tercer lugar que le ofrecían, decidió no competir por ningún cargo.

En Capital la disputa fue aún más encarnizada. El ex ministro de Economía apoyó abiertamente las candidaturas de su hijo Marco Lavagna como primer diputado nacional y de Matías Tombolini como jefe de Gobierno. Pero, disgustados con los pocos lugares ofrecidos, Stolbizer y Luis Barrionuevo armaron una inédita alianza para jugar una interna. Carlos Campolongo será el primer candidato a diputado y Julio Bárbaro irá para senador.

Lavagna reaparecerá en público mañana, cuando concurra a Comodoro Py para declarar, en calidad de testigo, por la causa que investiga una supuesta oferta millonaria para bajar su candidatura.