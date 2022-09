El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, subrayó que desde su gestión van a ser "inflexibles" ante los alumnos que mantengan las tomas de escuelas y remarcó que "no hay diálogo ante la extorsión". Además, adelantó que "los días de clase que se pierdan van a ser recuperados".

"Hay algunas escuelas de la Ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables que al día de hoy le están sacando el derecho de estudiar a casi 5 mil alumnos", sostuvo el mandatario de la Ciudad.

Rodríguez Larreta rechazó el diálogo

En declaraciones a la prensa, el referente del PRO ratificó su postura intransigente ante la ocupación de instituciones educativas como forma de reclamo: "No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con las escuelas que volvieron a su actividad habitual retomamos el diálogo, el diálogo que siempre tuvimos", afirmó en línea con lo que expuso anoche su jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

"Con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad", destacó.

Asimismo, Rodríguez Larreta insistió en que "los padres que alientan, apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando".

Además, el jefe de Gobierno porteño anticipó que "los días de clase que se pierdan van a ser recuperados". "Los problemas hay que encararlos, reconocerlos y se solucionan trabajando, dialogando, nunca desde el autoritarismo y la violencia", planteó.

Se recuperarán los días de clases perdidos por la toma de grupos adolescentes

Conflictos en la Argentina

Al incluir en su análisis de la situación el conflicto mapuche y el que protagonizó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA), Rodríguez Larreta expresó: "Respecto a la sucesión de hechos de violencia que vimos esta semana, me angustia mucho, me preocupa mucho ver a la Argentina así, pero no perdamos perspectiva, son grupos minoritarios".

"La gran mayoría de los argentinos no quiere esto, repudiamos estas situaciones de violencia, el uso del apriete, la extorsión. Por suerte es una Argentina que está terminando, que es minoritaria y no tengo dudas de que con la mayoría de los argentinos vamos a salir adelante", concluyó.

Preacuerdo en Neumáticos

A las 3 y 12 minutos de este viernes se llegó a un preacuerdo en el conflicto paritario del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna). El mismo será puesto a consideración de sus afiliados en una asamblea que se realizará a las 14 en el predio de esa organización en la localidad bonaerense de Pilar, expresó el Sutna. De esta forma, el Gobierno y empresarios esperan el cese del plan de lucha, que incluyó paros en las fábricas y llegue “la normalización productiva”.