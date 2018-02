Dilucidar culpas, a esta altura de febrero, no solucionará que aún no esté cerrado el acuerdo salarial con los docentes. El segundo mes del año suele ser el más complejo en las negociaciones porque se acerca el inicio de las clases.

En la provincia de Buenos Aires aún no hubo una convocatoria oficial a los gremios docentes, pero aseguran que será antes del viernes de la semana próxima. El Gobierno de María Eugenia Vidal está preparando los detalles de la propuesta que llevarán a la mesa de discusión salarial. Detrás de la paritaria están involucrados el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y el equipo de la gobernadora.

La convocatoria "saldrá la semana que viene", afirmaron desde el área de educación provincial. Gabriel Sánchez Zinny enfrentará la primera discusión paritaria desde que asumió la Dirección General de Cultura y Educación, que funciona como el ministerio de Educación bonaerense. Hasta el año pasado estaba a cargo de Alejandro Finocchiaro, quien pasó a la Nación luego de que Esteban Bullrich se lanzara como candidato a senador.

Desde el equipo de Vidal aseguran que los sueldos docentes le ganaron a la infl ación en 2017

El año pasado fue muy duro el conflicto con los docentes con casi 20 paros y cuatro meses de negociaciones, donde finalmente se acordó un aumento de 21,5% con cláusula gatillo. Desde la provincia resaltaron que los docentes terminaron el 2017 con una suba mayor a la inflación. "Tuvieron un aumento de 27,5% y la inflación cerró en 24,8%", resaltaron.

Alternativas

"Todavía no hay una propuesta oficial", insistieron desde La Plata. El Gobierno quiere que las paritarias cierren en torno al 15% y sin cláusula gatillo. Los gremios presionan para que los salarios se ajusten por inflación. En las últimas horas trascendió la posibilidad de que ofrezcan un plus por presentismo a los maestros, pero nadie lo confirmó. "No hay nada oficial", dijeron desde la cartera educativa. Esa cláusula había terminado tensando el acuerdo salarial el año pasado y tuvo que excluirse.

"Se está trabajando para que el 5 de marzo comiencen las clases", resaltaron de la administración bonaerense. Uno de los puntos que buscarán destacar será que la "cláusula gatillo fue efectiva a lo largo del año pasado", pero quedaría fuera de discusión este año.

Desde octubre de 2017, los docentes y la provincia mantuvieron seis encuentros en los que se discutieron condiciones laborales. El 30 de noviembre fue la única reunión salarial, pero no hubo ningún ofrecimiento. La relación con los gremios se tensó luego del decreto presidencial del 17 de enero que dio por terminada la paritaria nacional y que cada provincia deberá discutir los salarios. El Gobierno tiene enfrente a un gremio muy poderoso como Suteba, dirigido por Roberto Baradel, quien acaba de anunciar que se sumará a la movilización del próximo 21 de febrero, convocado por Camioneros.