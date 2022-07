Al dejar inaugurada hoy la 11° edición de Tecnópolis que dio comienzo bajo el tema "Argentina soberana, creando futuros", el presidente Alberto Fernández instó a las familias a conocer "todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia y de tecnología", ya que, afirmó, "el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento".



"Es el parque de conocimiento más importante que tenemos", dijo Fernández en la edición de Tecnópolis, que contará con propuestas culturales y educativas para todas las edades, a cargo de más de 60 organismos e instituciones.



En declaraciones a la prensa al arribar al acto, el Presidente declaró: "Nosotros vamos a seguir trabajando mucho porque esa es nuestra misión. Nos han dejado un país quebrado. Con mucho esfuerzo, con una pandemia, con una guerra, nos estamos recuperando. Tenemos problemas que solucionar, como la inflación, pero la Argentina tiene futuro y por eso tenemos que construirlo entre todos".



Luego, y en un guiño a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario le agradeció por haber impulsado la creación de Tecnópolis en 2011, al señalar que ella "siempre cuenta que no la dejaron hacer el evento en la (avenida) 9 de Julio".



"Qué suerte que no la dejaron, qué suerte que haya creado este predio. Qué suerte que todos los años podamos recordar que la ciencia y tecnología sirven al desarrollo argentino", sostuvo.



En el acto, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, dijo que "es una alegría enorme abrir Tecnópolis" y consideró que "no hay futuro sin ciencia, tecnología, educación y cultura".



"Trabajamos para un país soberano, para la inclusión de todos y todas en el marco de la ciencia y la cultura", afirmó Filmus.



Entre otras autoridades, estuvieron presentes en la inauguración el ministro de Educación, Jaime Perczyk; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra.



La edición 2022 de Tecnópolis, que estará abierta al público hasta fines de octubre, tiene este año el lema "Argentina soberana, creando futuros".



Ubicado en Villa Martelli, el parque abrirá de miércoles a domingos de 12 a 19, durante el receso invernal. A partir de agosto, podrá visitarse de jueves a domingos.



La exposición reabrió sus puertas este domingo con entrada libre y gratuita, en coincidencia con las vacaciones escolares de invierno en todo el país, con el objetivo de acercar la soberanía a la ciudadanía y pensar la ciencia y la tecnología como una proyección al futuro.