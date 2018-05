La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar al pedido de eximición de prisión formulado por la diputada de Cambiemos Aída Ayala, procesada en una causa por presunto lavado de dinero en Chaco, por lo que quedó en suspenso el trámite de desafuero en la Cámara baja.

Con el voto de los tres miembros del tribunal, la Cámara decidió revocar lo antes dispuesto por la magistrada de primera instancia Zunilda Niremperger, quien había ordenado su detención y solicitado su desafuero de la Cámara de Diputados de la Nación.

Según indicaron los abogados de la diputada, tras el fallo de Luis Alberto Aguilar, Rocío Alcalá y María Delfina Denoges, quedará "definitivamente en suspenso" el trámite de desafuero que se había iniciado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Pablo Tonelli (Pro).

"La Cámara dio lugar a lo que habíamos pedido, transitar este proceso judicial en libertad. Yo quiero rendir cuentas, no soy jefa de ninguna banda y no he lavado dinero", afirmó Ayala. El fiscal Patricio Sabadini, quien había iniciado la investigación, se mostró disconforme con la decisión judicial y advirtió que "si la Cámara dejó algún hueco, se podría impugnar el fallo".