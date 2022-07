El Tribunal Oral Federal (TOF) número ocho condenó este martes al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a dos años de prisión en suspenso por "amenazas coactivas" por los dichos que protagonizó en una asamblea de la empresa Papel Prensa en 2010.

El fallo fue adoptado por "mayoría" e incluye una inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de seis meses.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer.

A primera hora de este martes, el TOF8 dio a Moreno la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras, pero el exfuncionario consideró que su declaración indagatoria al inicio del debate oral fue "clara y pertinente" y no agregó nada más.

"La exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar", concluyó ante en la audiencia que se realiza por videoconferencia.

El juicio por esta causa comenzó en abril cuando el fiscal Marcelo Colombo había pedido que Moreno fuera condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, y la querella pidió cuatro años.

Moreno fue a la reunión en representación de la parte accionista que le pertenece al Estado Nacional

El hecho que impulsó la demanda

Moreno fue juzgado por supuesta "perturbación al ejercicio de funciones públicas" y "amenazas" por lo ocurrido en una asamblea de la empresa Papel Prensa el 2 de agosto de 2010, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, a la que asistió con guantes y casco de boxeo.

En esa asamblea, además, el entonces Secretario de Comercio que representaba a los accionistas del Estado Nacional, advirtió que las diferencias se zanjarían "por la razón o por la fuerza", según la acusación leída en el juicio. Además, ordenó apagar las luces, bloquear las salidas y tapar una cámara que filmaba.

"¿Casco o guantes? Tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieren? Casco o guantes hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompan el dedo ¿casco o guantes? Tienen para elegir", fueron los dichos del ex funcionario que quedaron registrados en una filmación.

La defensa de Moreno, representada por el abogado Alejandro Rúa, matizó el hecho y enfatizó que como esa frase "no tuvo consecuencias a futuro no debería ser considerada una amenaza".