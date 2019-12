El ex intendente de la ciudad de Paraná Sergio Varisco fue condenado a seis años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 200.000 pesos al ser hallado culpable de comercializar estupefacientes desde el municipio de la capital entrerriana, al cabo de un juicio oral en el que hubo otros 25 sentenciados, entre ellos un ex concejal y una funcionaria comunal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná consideró al ex intendente (Cambiemos) como "partícipe necesario" del delito de "comercialización de estupefacientes agravado", pero no irá a prisión ya que el tribunal le otorgó el beneficio de arresto domiciliario por problemas cardíacos. El ex concejal Pablo Hernández fue condenado a la pena de 5 años de cárcel como "partícipe secundario" del mismo delito y se le fijó una multa de 137 mil pesos, mientras que la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira recibió la misma condena pero como "partícipe primaria".

La condena más alta fue de 13 años de cárcel y recayó sobre Daniel "Tavi" Célis, a quien los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango consideraron "coautor" del delito de "organización de actividades de narcotráfico, dos hechos en concurso real". Mientras que el hermano del sindicado narco, Miguel Ángel Celis, también fue condenado como "coautor" y recibió una pena de 8 años de prisión.

"No es un proceso judicial terminado. No tengo recursos propios para financiar el narcotráfico, soy absolutamente inocente, tampoco me consta ningún financiamiento de Hernández y Bordeira; y de Celis no se nada porque no conozco más que lo que escuché en el juicio", dijo a la prensa Varisco apenas terminó la lectura del fallo.

En el fallo, los jueces unificaron dos grandes causas: una que investigó el secuestro de una avioneta con más de 300 kilos de marihuana, en mayo de 2017 en una zona rural al norte de Paraná; y otra por el financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico a través del municipio.

Para el fiscal Candioti, en septiembre de 2017, Varisco realizó "un acuerdo" con "Tavi" Celis en el que "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar" la venta de drogas.