La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Eduardo "El Presto" Prestofelippo por supuesta incitación a la violencia y al odio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron este martes fuentes judiciales.

La Sala II de Casación desestimó un recurso de la defensa contra la resolución dictada por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el 12 de octubre de 2021, cuando, por unanimidad, revocó un fallo de primera instancia y procesó a Prestofelippo por el artículo 212 del Código Penal y el artículo 3 segundo párrafo de la ley 23.592.

La norma del Código Penal prevé que "será reprimido con prisión de tres a seis años, el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones", en tanto la Ley Antidiscriminatoria contempla una pena similar para "quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona".



El 'youtuber' "El Presto" fue procesado - aún falta resolver si será o no con prisión preventiva- porque el 27 de agosto de 2020, desde la ciudad de Córdoba y utilizando su cuenta de la red social Twitter @ElPrestoOk "El Presto", publicó el mensaje que el tribunal de Córdoba encuadró en las figuras penales.

"Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera –junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO", decía el mensaje por Twitter, que se consideró como "una incitación pública por parte del imputado a apoyar un estallido social, favoreciendo el uso de violencia en contra de un grupo de personas" e "incitando al odio con motivo de sus ideas o pertenencia política".



Para Casación, el tribunal de Córdoba "expresó adecuadamente las razones que determinaron su decisión y no se verifica –ni el recurrente logra demostrar-, la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad que afecte la validez del resolutorio".

Los camaristas Carlos Mahiques, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci dijeron que para anular el sobreseimiento de "El Presto" se "efectuó un razonable análisis de las normas aplicables al caso y las pruebas incorporadas al expediente". Además, por mayoría, se concluyó que la vía de casación había sido bien denegada -el caso llegó vía recurso de queja- porque "no se advierte que mediante la resolución del tribunal inferior se hayan visto afectadas las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio".

Los audios con Brenda Uliarte

Recientemente el 'youtuber' volvió a ser noticia porque apareció vinculado con Brenda Uliarte, procesada como coautora del ataque, con quien habría mantenido una relación sentimental. La información se desprende del análisis del teléfono celular de Uliarte, donde se identificaron una serie de audios amorosos entre ella y "El Presto", que datan de mayo de este año y evidencian que tuvieron al menos un encuentro.

Brenda Uliarte: "No me imaginé que ibas a ser así de dulce y de tierno. No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta de El Presto y me agrada. Me agrada mucho".

Eduardo Prestofelippo: "Yo también y me gustó mucho la noche que pasamos. ¿Vos también la pasaste lindo? Estoy en Capital hasta el martes al medio día, podríamos vernos un rato mañana a la tarde, o el domingo a la noche".

"El Presto" contra Fabiola Yáñez

En febrero de este año, Prestofelippo fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria efectiva por hostigar y discriminar a la Primera Dama a través de sus redes sociales. Fue denunciado por el abogado de Fabiola, Juan Pablo Fioribello, por una serie de videos publicados en 2020 en su canal de YouTube y en Facebook, en los que se dirigía al Presidente y también discriminaba a Yáñez.

Yáñez manifestó en su presentación inicial que los videos contenían "información difundida con real malicia a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación acerca de tales circunstancias", que afectaban su "buen nombre y honor".

Además, en el 2021 se le suspendió a Prestofelippo su cuenta por una serie de tuits que escribió sobre el caso de Úrsula Bahillo, la joven asesinada en la ciudad de Rojas por su expareja, un policía bonaerense condenado a prisión perpetua.