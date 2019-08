La Cámara Federal porteña confirmó hoy los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Tito Biagini, Carlos Wagner y Jorge "Corcho" Rodríguez en la investigación por delitos en licitaciones de dos plantas de la empresa Aguas Argentinas (AYSA), en el marco del escándalo del "Lavajato" y la constructora brasileña Odebrecht.

Además, se confirmaron los procesamientos a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, del ex secretario de Obra Pública José López y del ex funcionario Roberto Baratta por presunto "cohecho pasivo", según el fallo de la sala I del Tribunal de Apelaciones al que accedió Télam.

Al confirmarse los procesamientos por el delito de cohecho, la causa que aborda el presunto pago de sobornos de la brasileña Odebrecht para acceder a las obras de las plantas potabilizadoras de AySA en Zárate y en Berazategui quedó al borde del juicio oral y público.

El Tribunal ratificó también los procesamientos de Carlos Ben y Oscar Raúl Biancuzzo, ex presidente y ex vice de AySA, respectivamente, por los delitos de cohecho y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El procesamiento incluyó a los socios de Rodríguez, los empresarios Osvaldo Roberto Gandini, Martín Molinolo Menafra y Carlos Dentone Loinaz, por ser considerados partícipes secundarios del hecho.

No obstante, los jueces de la Sala I, Rafael Llorens y Pablo Bertuzzi, revocaron los procesamientos de Marcos Samuel Sankowicz y Pablo Correa, quienes están vinculados a la firma "Sabrimol Trading S.A.", radicada en Uruguay y a través la cual, según la investigación, varias cuentas off shore giraron sumas millonarias para pagar los sobornos de Odebrecht.

En ese sentido, la investigación arrojó que los pagos ilegales se realizaban con cheques de la empresa uruguaya, pues se cambiaban en diversas casas de cambio y agencias financieras para evitar la trazabilidad.

El destino final de esos fondos no fueron otros que los entonces funcionarios ahora investigados del Ministerio de Planificación Federal y de AySA.

En el fallo, los jueces exhortan al fiscal Federico Delgado a avanzar con "celeridad" en la obtención de la prueba que tiene la Justicia en Brasil vinculada a la declaración de arrepentidos en el caso de corrupción conocido como Lava Jato.

Lo cierto es que ya consta un acuerdo entre la Procuración General de la Nación y la de Brasil para compartir esa información, pero la misma nunca se materializó y se aguarda que sea próximamente.

Para los camaristas está "probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas (en Zárate) no logrando los agravios expuestos por las defensas, a excepción de los casos que se especificarán en último término, conmover el cuadro probatorio plasmado, que culminó con una valoración positiva acerca de la responsabilidad que les cupo a los imputados".

Esta resolución se da luego de que pocos días atrás, la sala II de la Cámara revocara el procesamiento de De Vido y otros ex funcionarios en la causa que se investiga también pagos ilegales de Odebrecht en la obra del soterramiento del Tren Sarmiento, causa en la que, además, ordenó que se investigue a Angelo Calcaterra por el soterramiento del Sarmiento.

El caso Roggio

En medio de las investigaciones judiciales, en agosto de 2018, Roggio dejó de lado sus responsabilidades y renunció a las presidencias en la Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (Clisa) y Benito Roggio e Hijos.

La causa se inició a raíz del escándalo internacional que se generó cuando Odebrecht reconoció el pago de coimas por 35 millones de dólares para quedarse con obras públicas en distintos países.

A partir de allí, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado avanzaron sobre la licitación que se le otorgó a la empresa brasileña para construir dos plantas potabilizadoras de Aysa mediante una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con firmas locales.

La puesta en marcha de la planta de Paraná de las Palmas quedó en manos de la UTE que integraron Construcciones Norberto Odebrecht SA, Supercemento SAIC, Benito Roggio e Hijos SA y José Cartellone.

La otra obra, para construir una planta depuradora en Berazategui, se le adjudicó a la UTE conformada por las empresas Camargo Correa sucursal Argentina y Esuco SA.

Según el expediente, un denunciante anónimo se refirió a sobreprecios de hasta 300 millones de pesos en el caso de Paraná de las Palmas.