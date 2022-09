Los diputados del Frente de Todos exigieron separar de su cargo "con urgencia" a una asesora de la diputada del PRO Karina Bachey por ser la abogada defensora del líder de la banda que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner.

Brenda Salva, que trabaja en el Congreso como asesora, es abogada junto a Gastón Marano de Gabriel Nicolás Carrizo, el líder de "la banda de los copitos", al cual pertenecía el ahora detenido Fernando Sabag Montiel. La legisladora, sin embargo, la ratificó en su cargo.

La bancada que dirige Germán Martínez publicó en su cuenta oficial de Twitter que "su permanencia contradice el apego a la convivencia democrática en la que debe funcionar la Cámara de Diputados" y agregaron: "Basta de mirar hacia al costado. Si queremos más democracia, separemos a asesores/as que defienden a estos personajes".

La diputada Karina Bachey

Bachey emitió un comunicado en el que explicó que Brenda Salva presta servicios de asesoría para la labor de la comisión de Discapacidad y que su actividad como abogada defensora es “privada”. La diputada decidió mantenerla en su puesto de asesora "creyendo, defendiendo y respetando la Libertad de trabajo del equipo y la de todos los argentinos".

Según trascendió, la diputada se enteró el domingo de que a su asesora le “había llegado el caso de la banda de los copitos”. Aún así, la referente del PRO decidió mantenerla en el cargo porque ella “es fan de la libertad de trabajo”.

Carrizo, el jefe de la banda

Carrizo se hizo conocido el día después del atentado fallido cuando se presentó con Brenda Uliarte y los supuestos vendedores de copos de azúcar coloreada en una entrevista que juntos concedieron al noticiero de Telefé, donde aseguraron que estaban recibiendo amenazas y que no tenían nada que ver con lo sucedido.

Gabriel Nicolás Carrizo

Durante su declaración indagatoria de la semana pasada, intentó hacer pasar los mensajes incriminatorios como una broma que le hizo a una persona de su familia. "Acá es donde le quiero explicar para sacar malos entendidos. Le estaba haciendo una joda a mi hermanastra, voy a parecer un gil, le estaba haciendo creer que era parte de esto, no fue real", afirmó ante una pregunta que le hizo la jueza María Eugenia Capuchetti.

"No estaba vinculado con Brenda ni con 'Nando' y ahora entiendo porque estuve en el calabozo, por esa mierda que dije, les juro que fue mentira. Me la mandé con hacer esa joda, yo siempre jodo así. Yo les quiero decir que, si voy preso por una pelotudez, es que yo me pegó un tiro, yo nunca pensé que esto iba a terminar vinculándome", continuó hasta romper en llanto. Carrizo está detenido desde el miércoles pasado