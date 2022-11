El senador del PRO Luis Juez aseguró que denunciará a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, por dividir el bloque del Frente de Todos en sub bloques en la Cámara Alta. Esa acción había derivado en el nombramiento del senador oficialista Martín Doñate como representante en el Consejo de la Magistratura, lo cual la Corte Suprema primero aceptó, pero luego revocó esa decisión para designar a Juez en su lugar por considerarla ilegítima.

En una entrevista en La Nación +, el senador cordobés aseguró que la división del bloque en el Senado es de "gravedad institucional" y la calificó de “ostensible, grosera, y torpe”. De esta manera, Juez confirmó que denunciará a la presidenta del Senado "en tiempo y forma", y agregó: “Cristina incumplió la orden judicial. La sentencia de la Corte no es una invitación a conversar. Es una decisión inapelable”.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia revocó el decreto parlamentario que había designado a Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y determinó que esa banca corresponde al representante del PRO Luis Juez. "Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente PRO", señaló la Corte en su resolución.

Luego de presentar un escrito ante la Justicia apelando a una "designación de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate" por parte de la presidenta del Senado, Juez afirmó: "Estamos ante un espiral de conflicto de poderes como pocas veces se vio en la República Argentina" y argumentó que se trata de “una actitud directamente y proporcional a la magnitud del agravio institucional que Cristina va a ocasionar”.

“Hay que decirlo con toda claridad. Hay que ser muy perverso para convertir lo que hace una semana era un ‘ardid’ dicho por la Corte, en un ardid con un elemento aún más complicado ahora”, dijo en el programa Mesa Chica, frente al periodista José Del Río.

Meses atrás, se había autorizado una ampliación de la Magistratura para que tenga 20 representantes en lugar de 13, por lo que los bloques de senadores debían designar nuevos integrantes. En ese contexto el Frente de Todos se dividió en dos, y así fue que se nombró a Doñate por pertenecer a la segunda minoría. El mapa en el Consejo dejó al oficialismo con mayoría en el Senado, en tanto el Frente Nacional y Popular cuenta con 21 senadores y Unidad Ciudadana con 14. Al mismo tiempo, la Unión Cívica Radical era la primera minoría y la Unidad Ciudadana la segunda, respectivamente.

Posteriormente, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda fallaron en contra del decreto parlamentario emitido por Cristina Kirchner que disponía la división del bloque y el ingreso de Martín Doñate como representate del Consejo de la Magistratura y en su lugar nombraron al senador cordobés Luis Juez. Al otro día, los senadores oficialistas dieron una conferencia de prensa para repudiar la decisión, en donde la calificaron de "política" e "inaplicable".

En esta línea, Juez acusó a los senadores oficialistas de no leer la Constitución Nacional: “Los senadores del kirchnerismo levantan la Constitución. Loco, no la levanten, no la muestren, ábranla, léanla. Por encima de la Corte no hay otro organismo”, aseguró.