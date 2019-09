Consenso Federal está dispuesto, teóricamente, a discutir el proyecto de "reperfilamiento" de la deuda local que el Gobierno pretende enviar al Congreso, pero no sin antes ver el texto en cuestión. Marco Lavagna, referente económico del espacio que lleva a su padre como candidato a presidente, afirmó a BAE Negocios que todavía no tienen "ningún detalle, ni siquiera informal, de qué quieren hacer" en el oficialismo, a más de una semana del anuncio del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. "Lo único que vimos es lo que se dijo mediáticamente, pero no hubo reuniones ni vimos ningún borrador", agregó.

Dentro de este contexto, el economista y actual diputado se mostró abierto a debatir sobre el tema de la deuda en el Parlamento, pero solo si el proyecto presentado resultara adecuado: "Teóricamente diría que si esto es cambiar los vencimientos y que no cueste más caro al Estado, se discute", explicó. Pero, como ejemplo contrario, afirmó que no sería razonable un hipotético proyecto que "saliera a ofrecer 10 puntos más de tasa de interés para cambiar los vencimientos".

Otro diputado del espacio, el jujeño Alejandro Snopek, coincidió en que tienen que esperar a ver "cuál es el documento que llega para dar una opinión". Pero recordó que Roberto Lavagna ya había propuesto "repactar con el FMI un esquema posible de pago de Argentina sin ahogar al sistema productivo" y "salir del sistema de especulación que generaban las Leliq".

"Vamos a ir a las comisiones a tratarlo con la urgencia del caso", dijo Sandleris y adelantó que van a pedir que estén allí presentes tanto Lacunza como el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Además, Snopek se animó a afirmar que "Macri debería deponer su candidatura a Presidente, porque no puede estar pensando en revertir las PASO y atender la urgencia. Tiene que sentarse en una mesa de consenso con todos los sectores, también sociales, trabajadores y empresarios, para hacer un acuerdo nacional y tener una transición en paz y ordenada". Aunque aclaró que esto lo piensa "a título personal" y no en representación de su espacio político.

De todos modos, la cuestión relativa al tratamiento de la deuda local en el Poder Legislativo podría quedar en la nada si se confirma la negativa del justicialismo a discutir el proyecto. Aun así, la influencia del lavagnismo en el tema parecería ser marginal, ya que dispone de cuatro diputados que responden directamente a la alianza de partidos. Mientras que en el Senado (probable cámara de origen de un eventual proyecto) "hay muchos senadores con respeto por la opinión de Lavagna pero no hay un bloque de Consenso Federal", reconocieron fuentes del espacio.