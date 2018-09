La ex diputada nacional del Frente para la Victoria Diana Conti fijó bandera de la postura del espacio en torno a las negociaciones por el Presupuesto y les advirtió a los gobernadores del justicialismo que si aprueban la norma tal como la propone el oficialismo se convertirían en "cómplices del ajuste".

"Si los gobernadores y sus legisladores votan el Presupuesto de Macri se convierten en cómplices del ajuste, van a privilegiar pagar deuda frente a la inversión social", advirtió la digirente kirchnerista.

En diálogo con La Once Diez, la ex legisladora remarcó que "los que aseguraron la gobernabilidad hasta ahora, no lograron nada y fue todo terrible".

Conti diferenció la actitud que tuvieron los diputados del interbloque peronista Argentina Federal con la que mostró el Frente para la Victoria, que no convalidó en el Congreso muchas de las leyes cuya aprobación pedía el Gobierno para la "gobernabilidad".

"Los diputados de Unidad Ciudadana no tienen dependencia ciega de los designios de un gobernador", comparó metida de lleno en el debate interno del peronismo.