Los trabajadores papeleros de la multinacional Kimberly Clark, ubicada en la localidad bonaerense de Bernal, mantienen la toma pacífica la fábrica luego de la decisión empresaria de cerrarla y activar más de 200 despidos. Con respaldo de las organizaciones sindicales "combativas" y partidos de izquierda realizaron un "acto solidario" frente a las puertas de la fábrica ubicada frente a la Universidad de Quilmes y ratificaron "la ocupación pacífica del edificio".

En esa misma planta décadas atrás funcionaba la empresa Celulosa Argentina, la cual en etapas de un modelo económico similar al que activó Cambiemos desde 2015, sufrió las consecuencias de la apertura de importaciones y superó etapas de crisis. Más allá de que Kimberly Clark posee otras fábricas en el interior del país, para el caso del establecimiento bernalense ya activó la figura del Procedimiento Preventivo de Crisis, antesala del cierre de ese polo fabril.

De hecho la empresa estadounidense que fabrica papel higiénico, facial y para pañales, servilletas y rollos de cocina, entre otros productos, con las marcas Kleenex y Scott, y anunció que otros 1.000 operarios continuarán trabajando en las fábricas de Pilar y San Luis. Los trabjadores que, junto a sus familias, permanecen en las instalaciones de Espora 50, vía de acceso a la autopista Buenos Aires La Plata, fustigaron a las autoridades del Sindicato del Papel y el Cartón "por no haber tenido la mínima gestión en defensa de quienes se desempeñan en esa planta" como también a las autoridades de la CGT, "que plantean no motorizar conflictos en tiempos electorales cuando en realidad el hambre y la incertidumbre de nuestras familias no puede esperar", según expresaron delegados y empleados que se encontraban tras el portón de entrada a la papelera al móvil de Crónica HD.