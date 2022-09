Fronteras y neumáticos: qué pasa con las ruedas compradas en países vecinos

El conflicto entre empresarios y el gremio del neumático Sutna puso el foco en la escasez de neumáticos agravada por los paros en la fábricas de Bridgestone, Fate y Pirelli donde también se llevó a cabo un lockout patronal. En ese contexto, varios usuarios de redes sociales empezaron a manifestar que en las fronteras terrestres argentinas existe un control respecto del estado de los neumáticos que tienen los autos al entrar y salir del país, para controlar la posible compra de cubiertas en el exterior. Sin embargo, la Aduana aclaró que la medida es independiente al conflicto actual y que funciona "hace varios años", no sólo para los neumáticos.

Fuentes de la Aduana aseguraron a BAE Negocios que "siempre que un auto sale del país, se le miran los neumáticos" y aclararon que anteriormente existía el Formulario 2025 que indicaba el estado en el que se encontraban las cubiertas. Es decir, si las ruedas estaban lisas o si los "surcos testigos" estaban en buenas condiciones.

Al regresar el vehículo al país, los oficiales controlaban mediante el formulario si los neumáticos eran o no comprados en el país vecinos. En caso de ser nuevos, se cobra un impuesto equivalente al 50% del valor total de las ruedas, únicamente si están colocados en el auto andando. Es decir, no se pueden llevar como equipaje, ya que en ese caso serían incautados. Actualmente, el formulario ya no se implementa, pero sí se llevan a cabo los mismos controles con preguntas sobre las cubiertas.

No obstante, la Aduana aclaró que "no es habitual que la gente compre neumáticos en otro país", aunque admitió que durante julio y agosto se "duplicó la recaudación por tributo por neumático".

Para el organismo, esta práctica es propia de los habitantes de zonas fronterizas cuando "el tipo de cambio les es favorable", pero la coyuntura del conflicto gremial impulsó ese incremento en la búsqueda de neumáticos en países vecinos.

Neumáticos: compra en países vecinos

Fuentes de la Aduana confirmaron a BAE Negocios que las ruedas "no son una mercadería admitida" para el ingreso a la Argentina y por lo tanto "no tienen franquicia". Eso quiere decir que si alguien lleva en el baúl o portaequipaje un neumático será "secuestrado" por los aduaneros.

Sin embargo, aclararon que las ruedas pueden entrar al país puestas en el auto, andando. Es en ese caso cuando se lleva a cabo el control y, como cargo por entrarlas a la Argentina, se paga el 50% del valor total que figura en la factura de la compra de esas cubiertas. Si no existe papel con el precio, se cobrará según el valor de referencia estimativo que tiene la Aduana.

Así, la única forma de entrar al país con ruedas nuevas compradas en otros países es llevarlas puestas, y eso contempla que a la persona le haya pasado algún inconveniente como haber pinchado una rueda. Aunque, de todos modos, deben pagar la tarifa equivalente al 50% de lo que le costó la compra.

"Es muy probable que vos como incidencia del viaje tengas problemas con los otros neumáticos, se te rompan o estén muy gastados y no quieras seguir arriesgando tu vida en el sentido de ir con ruedas lisas y están en el extranjero y las cambias. En ese caso está admitida la entrada, pero tenes que pagar el tributo", explicó el organismo a este diario.