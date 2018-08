El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez negó vínculos con presuntas coimas en obras públicas, al declarar durante unas dos horas ante el juez federal Claudio Bonadio.

Según trascendió, en los cuadernos que dijo haber escrito el chofer Oscar Centeno se mencionó una visita a un domicilio en la localidad bonaerense de Munro, en 2013 y Rodríguez indicó que se trata de un inmueble con el que tiene relación a partir de 2014, por lo que no tiene información ni vínculo con la mención.

"Me presenté con el pasaporte para demostrar que el día en el que Centeno dijo que me veía o que me fue a ver con Roberto Baratta yo estaba en los Estados Unidos", se defendió el ejecutivo en diálogo con Infobae.

Rodríguez se presentó de manera espontánea este martes en los Tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la obra pública detalladas en cuadernos.