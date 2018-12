El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba habilitó el protocolo de procedimientos para la práctica del aborto no punible en los hospitales públicos, que se encontraba frenado desde hacía seis años.

El TSJ rechazó un recurso de amparo que había presentado el grupo Portal de Belén, que preside el legislador cordobés Aurelio García Elorrio, que ahora cuenta con diez días para presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal de la provincia, en un fallo dividido, desestimó el recurso de amparo contra de la resolución del Ministerio de Salud local que había fijado un procedimiento para los casos de embarazos producto de violación o que ponen en riesgo la salud de las madres.

El TSJ no resolvió sobre la constitucionalidad de la guía confeccionada por el Ministerio de Salud cordobés, al considerar que no correspondía expedirse porque no se trataba de ningún caso puntual.

El tribunal, por cuatro votos contra tres, hizo lugar al recurso de Casación interpuesto por la Gobernación provincial y revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones, que había declarado inconstitucional el protocolo. Para los jueces, fue clave que no hubiera un caso concreto sobre el cual expedirse.

Militantes de la Campaña por el Aborto Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizaron un "pañuelazo" frente al edificio de tribunales a la espera del fallo.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia instó a los ejecutivos nacional y provinciales a garantizar el acceso al aborto no punible, y en ese marco el Ministerio de Salud cordobés publicó su protocolo, que rápidamente fue frenado por el amparo.