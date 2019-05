Mientras más de un centenar de gendarmes cumplían horas extras en las sedes de Camioneros, allanamientos judiciales mediante, la CGT miraba por TV esas alternativas y sin entusiasmo alguno por el diálogo convocado por la Casa Rosada, se ocupaban de un tópico devaluado. Los fondos que decretó el Gobierno entregarles para las obras sociales y en un giro disciplinador, de ablande o estratégico no llegó a las ventanillas sindicales.

Capítulo que fue anticipado por BAE Negocios en sus últimas ediciones y confirmaron tanto fuentes del Ejecutivo como de la central obrera.

Es así que por momentos relación primaveral que existe entre Azopardo y el Ejecutivo parece marchitarse a lo largo de casi cuatro años sin brotes verdes en disciplinas varias para Cambiemos. El congelamiento de los $13.000 millones correspondientes a las obras sociales es la grieta que se debate en el interior de Azopardo. Una mesa chica cegetista evalúa medidas de fuerza a consensuar en el Consejo Directivo programado para la semana próxima.

En rigor de revisionismo cercano el problema con los fondos de las obras sociales también tuvo su versión ácida durante el Gobierno K. No obstante sus ex funcionarios juran que no lo utilizaron como “correctivo” o “disciplinador”, aseveración que abre polémicas también.

UPCN, la casa de los estatales, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez, tuvo lugar el encuentro relámpago entre los dirigentes sindicales. Al anfritrión se le sumaron las voces de Luis Barrionuevo (gastronómicos), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri ( Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (Uocra), Omar Maturano ( La Fraternidad), Roberto Fernández ( UTA), y Armando Cavalieri, lider de Comercio.

Asterisco al rojo vivo y sanitario es el silencio stampa de uno de los jefes de Azopardo, Héctor Daer. Su labor sindical lo tiene por estas horas en la OIT, pero si bien su malestar viajó con el huracánense varios colegas, primos directos del movimiento obrero allegados y lejanos saben que de hablar por estas horas habría dardos para una nómina considerable: propios y lejanos.

Antes del café, el agua mineral y las gaseosas sobre la mesa el convite pasó por un tema clave: las obras sociales. Hace casi un mes (el 8 de abril) un decreto firmado por la ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley dio luz verde al aumento de $13.100 millones para las prestadores médicas, de los cuales ingresarán $500.000 por mes. Hoy una decisión política congeló la resolución. Falta de acuerdo y actos que incomodaron al Ejecutivo motivaron la orden de Jefatura de Gabinete de mantener en stand by la norma que beneficia a 291 entidades.

Los pasos a seguir se pondrán a consideración el martes próximo en Azopardo al 800, cuando se reúna el Consejo Directivo de la CGT. “Allí se tratará las últimas medidas de fuerza realizada por distintos sindicatos; se debatirá el actual rumbo económico y la creciente inflación como el escenario de despidos”, le dijeron a BAE Negocios desde la central obrera.

En los pasillos de la histórica central voces relevantes advierten que “no se descarta que se analicen medidas de fuerza”, porque el corcet en pesos está calificado “como el colmo” del soporte que a conciencia ha ofrecido la CGT.

Mientras tanto, invitados por Presidencia para el acuerdo/decálogo, analizan la propuesta de Mauricio Macri, aunque muchos optarán por darle la espalda. Como lo hicieron con el proyecto del blanqueo laboral. “Tengo menos ganas que tomar un té con Cristina”, semblantearon otros jefes que tiempo atrás disfrutaban las mieles del sindicalismo afín al kirchnerismo que comandó Antonio Caló en la versión de doble CGT que reinó hasta 2015 el movimiento obrero. En autocrítica también ante la consulta de este diario hubo secretarios generales que deslizaron una “auto broma” tomando como base la marca de ropa y calzado deportivo cuyo isotipo es una pipa: “nada es imposible” comentaron antes de cortar la comunicación telefónica.