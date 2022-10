Cientos de correntinos y correntinas despidieron a Fabián Ríos, gerente de la obra Aña Cuá; ex intendente, legislador y referente político del Partido Justicialista correntin, quien había fallecido el lunes a los 58 años de edad tras sufrir una repentina descompensación cardíaca en la ciudad de Ituzaingó.

Hasta la casa velatoria donde se realizó la despedida, llegaron vecinos, dirigentes barriales; militantes, legisladores comunales, provinciales, nacionales; intendentes de diferentes localidades de la provincia; organizaciones sociales; sindicales; y referentes de diversos partidos políticos.

El Frente de Todos de Corrientes difundió un comunicado en el que remarcó que "los imprescindibles no se van, estarán siempre militando a nuestro lado"

El Partido Justicialista Distrito Corrientes y las Fuerzas integrantes del Frente de de Todos despiden con profundo dolor al Ingeniero Roberto Fabián Ríos; gerente ppor argentina de la obra hidroeléctrica de Aña Cua; ex presidente del PJ de Corrientes; ex intendente de la ciudad de Corrientes; ex legislador nacional y provincial; y dos veces candidato a gobernador del Peronismo.



"Lo vamos a recordar como el inmenso conductor político; de gran compromiso con el Campo Nacional y Popular; comprometido con las causas justas, con los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores vulnerables; de convicciones férreas; coherente y leal con el Partido Justicialista y las banderas de la Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política del Peronismo", remarcaron.