Mientras en el oficialismo crece el recelo interno entre los que están a favor y quienes están en contra de la legalización del aborto, el jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados y uno de los que todavía figura en la lista de los indecisos, Mario Negri, dio a entender que se volcará a favor de la iniciativa que será votada la próxima semana.

"Está claro que (el debate) no debe ser visto a la luz de un tema ni religioso ni político, es mucho más complejo, nadie de los que ha debatido está a favor del aborto o en contra de la vida, la criminalización ha fracasado y ojalá se contribuya a conciliar las posiciones", dijo con tono diplomático, durante un brindis que ofreció a los cronistas parlamentarios por el Día del Periodista.

Si bien todavía no se pronunció categóricamente a favor de la despenalización del aborto, al evaluar que su rol institucional como parlamentario lo compele a hacer equilibrio entre las dos posiciones, estas expresiones dejan la certeza de que, al menos, no votará por la negativa.

El radical se manifestó "muy satisfecho por el avance cualitativo y democrático del Congreso" en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y expresó que "ojalá la Argentina siga encaminada a no tener que discutir entre los fanatismos"."Espero que finalice así el día de la sesión. No tendría por qué no ocurrir de esa manera", se esperanzó.

En paralelo, trascendió ayer que la vicepresidenta Gabriela Michetti organizará una "contrafoto" junto a funcionarios y legisladores en contra de la iniciativa.

El martes había sido un día de tensiones con fuertes cruces en el plenario de las comisiones, antes del cual un numeroso grupo de funcionarios y legisladores se fotografió frente al Congreso con los tradicionales pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Esa imagen hirió la susceptibilidad de los sectores (mayoritarios en el oficialismo) que militan el rechazo al aborto, porque de alguna manera sintieron que alteraba el clima de prudencia y cordialidad que reinaba en el interbloque.

En medio de esta pulseada que tiene tensionado al oficialismo, hoy a las 11 se realizará un nuevo plenario de comisiones (legislación General, Penal, Familia y Salud) para poner a punto el dictamen, si bien recién será recién el martes que viene cuando se avance en la firma del despacho (un día antes de la sesión). Quedan aún 30 votos indefinidos, con 116 votos a favor ya confirmados y 109 en contra, según el cómputo preliminar que se va a actualizando día a día.