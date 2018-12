Lejos de aplacarse los ánimos con la llegada de fin de año, el debate en torno al posible desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales en el territorio bonaerense continúa generando cortocircuitos entre el el gobierno de María Eugenia Vidal y la oposición peronista.

Ayer, el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, echó más nafta al fuego al anunciar que ex legisladores de distintos espacios políticos se desempeñarán como asesores de la comisión Bicameral que evaluará el tema, entre los que figuran como miembros del consejo consultivo los ex diputados Graciela Rego, Valeria Amendolara, Fernando "Chino" Navarro y Marcelo Díaz, entre otros.

"Tengo mucho respeto por quienes han sido legisladores y es por eso que me pareció oportuno que que actúen como asesores en un tema que es importante para los bonaerenses, y el hecho de que militen en la oposición, nos aporta un plus", dijo Mosca.

Rápidamente el flamante titular del PJ de la provincia, Fernando Gray, volvió a insistir con el rechazo a la iniciativa: "La gobernadora según su conveniencia, según como están las encuestas, según como está con el presidente Macri, pretende desdoblar por simple conveniencia personal" y agregó que el hacerlo "significaría ni más ni menos que tener que votar cuatro veces, primarias y generales, y un gasto no menor a los tres mil millones de pesos".

Cristina se mostró en contra de cualquier modificación al calendario electoral

En esa dirección, consideró que Cambiemos pretende "despilfarrar" esa cifra "para ver si pueden salvar la provincia de la catástrofe electoral que van a tener a nivel nacional".

En un mismo tono confrontativo se expresó el intendente Gustavo Menéndez (Merlo), quien afirmó que "Vidal se quiere sacar el lastre de encima que es Macri, esa es la realidad" porque "si ellos van todos juntos como fueron la ultima vez, pierden", argumentó.

"Yo digo que no es un buen momento" para debatir el tema, prosiguió el jefe comunal quien sin embargo se mostró dispuesto a cambiar de opinión "si me traen un solo bonaerense que se beneficie directamente con el cambio de la fecha electoral" pero por ahora dijo no ver ningún otro beneficio que no sea el resolver temas internos de Cambiemos.

En ese punto, Menéndez instó al oficialismo "a ir a elecciones internas y si Macri es un lastre, pongan otro candidato a presidente" y se preguntó: ¿Por qué tenemos que pagar todos los bonaerenses por ello?".

Quien también se mostró "absolutamente en contra" de cualquier modificación al calendario electoral en el territorio bonaerense fue la senadora nacional Cristina Kirchner, quien en el marco de una serie de encuentros con intendentes bonaerenses que tuvieron lugar el lunes en la sede del Instituto Patria, lo consideró como "una locura".

En el peronismo entienden que la intención de desdoblar los comicios tiene vinculación directa con el crecimiento de la imagen de la ex mandataria en la provincia, bastión donde posee la mayor fidelidad e intención de voto por parte del electorado.