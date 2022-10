La ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, confirmó las acusaciones que hizo la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, respecto a que fue espiada durante el gobierno de Juntos por el Cambio, del cual ella misma era parte. La ex funcionaria aseguró que encontraron fotos que prueban que fue seguida durante el macrismo.

Carrió contó el sábado pasado en el programa de Mirtha Legrand que fue espiada durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y culpó a los entonces directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y al ex canciller, Jorge Faurie, a quien indicó como responsable de haber ordenado un seguimiento sobre el hijo de la fundadora de la Coalición Cívica ARI. En esta línea, la dirigente de la oposición dijo aquella vez: "Me hicieron un daño terrible a mí y a mí familia. Fue irreparable".

Esta mañana, Cristina Caamaño confirmó las declaraciones de Carrió: "Creo que seguramente la deben haber seguido. De hecho nosotros encontramos algo en algún momento, unas fotos de un viaje que hizo a Paraguay. Eso estaba en la agencia". De todas formas, Caamaño apuntó que no se encontraron registros o informes sobre el hijo de Carrió pero sí sobre este viaje al país vecino.

En diálogo con AM 750, Caamaño sostuvo que todo lo que encontraron en la AFI lo pusieron a disposición de la justicia y agregó que "se hicieron las denuncias pertinentes. La mayoría de las presentaciones que referían al espionaje ilegal. Lamentablemente, todas cayeron en (los tribunales federales) de Comodoro Py. Y ahí están durmiendo".

En ese sentido, remarcó: "El macrismo se dedicó al espionaje ilegal a través de la AFI y fue prácticamente lo único que hicieron en este organismo".

La exinterventora también contó, a modo personal, la situación que vivió cuando inició su gestión al frente de la AFI, cuando en los primeros días había personal del organismo se acercaban a contar lo que hacían y traían "datos" y agregó: "Ahí les explicaba que a nosotros esa información no nos servía porque habíamos venido a hacer algo distinto. Y entonces renunciaban", reveló.

Denuncias por el espionaje ilegal

Carrió ya se había pronunciado sobre el espionaje en la gestión de Cambiemos en agosto de este año. "Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí custodia. Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme", dijo entonces en Radio Mitre. "Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro —ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro— porque en realidad me estaban espiando. Había asaltos alrededor de mi casa en forma permanente", añadió.

Carrió no es la primera en advertir sobre el aparato de espionaje contra propios y opositores durante la gestión macrista. Hace menos de dos semanas, el diputado radical Facundo Manes acusó a Mauricio Macri de haber hecho "populismo institucional". “Macri es el que tiene que reflexionar. (En su gestión) Hubo operadores que manejaban la Justicia, que influían en la Justicia. También hubo datos de evidencia que se espió a gente, incluso de su gobierno”, aseveró Manes.