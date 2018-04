“Van a fracasar, este es un sistema condenado al fracaso”, esa fue la respuesta de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al ser consultada por el modelo económico que aplican gobiernos como los de Mauricio Macri y del brasileño Michel Temer. Según la mandataria, lo que se ve no es “la luz al final del túnel” sino “la locomotora del endeudamiento que viene”.

Durante una entrevista que le realizó el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa en la cadena televisiva RT, la senadora sostuvo que desde el Gobierno “nunca se preocuparon por mejorar lo que recibieron sino por denigrarlo”.

Para la ex jefa de Estado, el Ejecutivo va a llegar a la conclusión en un futuro de que obtuvo un mal resultado en sus políticas económicas “no porque aplicaron el neoliberalismo sino porque no hicieron las cosas que tenían que hacer”.

En este sentido, señaló que “el neoliberalismo de Macri y de Temer va a fracasar” y evaluó que "la gente va a empezar a comparar el nivel de vida que tenía con los populistas y con los neoliberales”. Puntualmente, consideró que el problema son las políticas económicas “independientemente de que sea Macri o que sea un Premio Nóbel el que las aplique”.

“Se dice que hay una luz al final del túnel, pero no, es la locomotora del endeudamiento que viene”, señaló además la exmandataria.

Sobre la gestión de Macri, sostuvo que “es un gobierno offsohre donde prácticamente desde el Presidente para bajo todos tienen cuentas offshore” y se preguntó “a quién no le conviene que se discutan los paraísos fiscales”. “Te dicen además que las sociedades offshore no son malas. La offshore como mínimo es para evasión fiscal”, agregó la ex presidenta.

Según la senadora, para gestiones como las de Mauricio Macri “es necesario convencer a la gente de que lo que vivió era una fantasía y una ficción” en los años anteriores y que “eran todos corruptos”. También reconoció que los líderes de gobiernos llamados “populistas” lo que no pudieron “dominar fue la cuestión cultural y profundamente psicológica”.

"Este nuevo neoliberalismo ha investigado muy bien lo que es el pensamiento de la gente y logrado en franjas importantes de nuestra sociedad convencerlos que el progreso que tuvieron se debe al esfuerzo individual”, enfatizó.

Además, advirtió que existe “un aparato mediático que también está unido a lo judicial y de las redes donde hay una evidente manipulación electoral” en el marco de un “creciente individualismo”.