El jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Pichetto, afirmó que no aceptará la incorporación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a ese espacio porque ella "cree que hay que dinamitar todo porque sí" y porque "apuesta a la ruptura".

"Ése no es el espíritu que debe tener el peronismo en esta etapa, no quiero que me corran por izquierda ni por derecha", subrayó. "No vamos a compartir el bloque con la ex presidenta, que fue elegida por Unidad Ciudadana y por afuera del Partido Justicialista (PJ)".

Pichetto remarcó que se trata de "una decisión tomada" que "está en el corazón de mucha gente".

En este sentido, señaló que a fin de mes enviará una nota al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, para informarle de la nueva composición del bloque del Frente para la Victoria (FpV)-PJ, que estará formado por "un interbloque con la salteña Cristina Fiore, el peronismo de La Pampa y otros".

"Seremos 12,15, 17 o 28, no importa el número; mi decisión política está tomada, me interesa mantener la primera minoría", apuntó Pichetto, senador por la provincia de Río Negro.