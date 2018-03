La ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner se retiró a las 9.15 de los Tribunales de Comodoro Py, tras presentar un escrito ante el juez federal Julián Ercolini, en el marco de la causa que la investiga por supuesto lavado de activos en la causa Hotesur.

"Todo esto no es más que un inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte. No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechos pero que luego no los aplican”, le dijo la actual senadora electa al juez federal Julián Ercolini, según el acta de la declaración indagatoria a la que accedió Télam.

La ex presidenta se negó a que le lean sus derechos, hizo un breve monólogo y presentó un escrito en el que pidió ser sobreseída, al rechazar las acusaciones por el supuesto uso de hoteles de su sociedad “Hotesur” para falsos alquileres a cambio de sobornos para adjudicar obra pública en el kirchnerismo.

"Son tantas y tan groseras las mentiras que se han dicho, que la acusación ingresa en el terreno del ridículo (del que no se regresa)”, afirmó en el escrito en el que reclamó ser sobreseída. Tras un trámite de 20 minutos, la ex mandataria y senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires se retiró por el mismo ingreso lateral por el que había llegado poco antes de las 9, luego de un breve incidente con un joven youtuber identificado como Arturo Maluco, que intentó franquear la seguridad para entregarle un Oscar de plástico, algo que no logró.

También bajó la ventanilla de su auto para recriminar en voz alta a su ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli por haber ido a esperar su salida en los tribunales de Retiro. Cristina arribó con su abogado Carlos Beraldi, subió directo al juzgado de Ercolini y comenzó la quinta declaración indagatoria en causas penales en su contra Primero, se negó a escuchar la lectura de las imputaciones en su contra porque manifestó que ya las conocía y tampoco quiso escuchar la lectura de sus derechos.

De inmediato, expuso brevemente ante el juez y el fiscal Gerardo Polllicita las razones de esas negativas. La ex presidenta sostuvo que “todo esto no tiene demasiado sentido” porque los hechos “ya fueron juzgados”. ‘Son los mismos que fueron juzgados en siete causas con sobreseimientos firmes, incluso de este mismo juzgado y fiscalía”, dijo a Ercolini y a Pollicita.

"Todo esto no es más que un inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte. No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechos pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales”

Además, reiteró que “no hay estado de derecho en la Argentina” y pidió dejar “constancia de esto en la causa”. Tras escucharla en silencio, el juez Ercolini sólo le preguntó si deseaba agregar “algo más” y, ante la negativa de la ex mandataria, terminó la indagatoria con la entrega de un escrito de casi 70 páginas en el que pidió ser sobreseída.

En su quinta visita como indagada a los tribunales de Retiro, Cristina saludó formalmente al juez y al fiscal antes de iniciar su breve monólogo pero no respondió preguntas. La semana próxima se espera en indagatoria a sus dos hijos, Máximo y Florencia, ambos imputados al igual que ella por presunto lavado de dinero, en una ronda de 24 citaciones ordenadas por Ercolini.

Cristina está ya enviada a juicio oral en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, fue procesada en la causa “Los Sauces” y en la que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del detenido Lázaro Báez en Santa Cruz, y está indagada en la causa por supuesto encubrimiento agravado de iraníes prófugos por el atentado a la AMIA, a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

En el escrito que presentó ante el juez, Fernández pidió su sobreseimiento y recordó que "existen por lo menos siete decisiones judiciales firmes que han analizado los mismo actos".