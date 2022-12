La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó segura de que los jueces que la juzgan en el marco de la causa Vialidad mañana la van a condenar y y completó que "los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme".



"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta en una entrevista concedida al diario brasileño Folha de Sao Paulo, que compartió hoy en sus redes sociales.





Asimismo, la Vicepresidenta advirtió que "los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su gobierno".



"El neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces", sostuvo Fernández de Kirchner.

Respecto al intento de asesinato en su contra, también sostuvo que "los que están presos fueron los autores materiales del atentado, pero yo creo que hay autores intelectuales".



"Recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe. Si esto fuera al revés, estaríamos todos presos", aseveró.





Por otra parte, la Vicepresidenta aseveró que "acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder".



"Ser dirigente es poder mirar más allá y decir 'la historia va por allá, hay que hacer esto'' . Eso no lo voy a perder nunca. Podré ser presidenta o legisladora, pero nunca voy a renunciar a decir lo que me parece que hay que hacer para construir un país mejor para nuestra gente", dijo Cristina en otro tramo de la entrevista con el diario brasileño.

Principales frases de Cristina Kirchner en la entrevista con Folha de Sao Paulo



Causa Vialidad

“La sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio. Por razones muy simples. Todas mis garantías constitucionales fueron violadas”.

“El juez que investigó este caso es el mismo que hace siete u ocho años, ante las mismas acusaciones de la oposición, dijo que no era competente y envió el caso al sur del país”.

“La Justicia de Santa Cruz investigó y hubo sobreseimiento. Ese proceso involucró al mismo empresario y exactamente a las mismas 51 obras que ahora se investigan nuevamente”.

“Todas las pruebas testimoniales, documentales y periciales demostraron que es una absoluta falsedad”.

“Cuando se violan todas las garantías, cuando el juez dijo una cosa y hoy dice otra en base a una denuncia que hizo el gobierno de Macri, obviamente habrá una condena”.

"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios".

"Acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder".

Atentado

"Los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme".

Después de haber analizado todo, se ve claramente que los detenidos eran sólo los autores materiales. Hay ideólogos y autores intelectuales del atentado”.

“Ellos se fotografiaron con estos líderes. Los siguieron. Fueron a las mismas manifestaciones y recibieron un financiamiento de 17 millones de pesos de un fideicomiso de (Nicolás) Caputo, amigo del alma de Macri”.

"Recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe. Si esto fuera al revés, estaríamos todos presos"

Economía

“No, al país no le va bien. ¿Cómo puede estar todo bien después de la deuda que contrajimos (durante la administraciòn de Mauricio Macri]?”.

“Cuando salí del gobierno, en 2015, nuestra deuda en dólares no llegaba al 10%. Recuperamos un país endeudado. Con este nivel de endeudamiento, con estas exigencias del FMI, la situación no es imputable al actual gobierno”.

“A pesar de los desacuerdos que tuve con mi propio gobierno, que fueron públicos, ignorar esto es querer tapar el sol con las manos”, señaló.

Candidaturas

“Más pragmática que yo, no creo que lo sea Lula ni nadie más. Después de ser perseguidos durante los cuatro años del gobierno de Macri, luego de que mi hija enfermara y fuera internada en Cuba, armamos el Frente de Todos. Podría haber sido candidata, pero apoyé a alguien más, y ganamos”.

“No conozco ningún líder en el mundo que, pudiendo ser candidato y ganar, prefiera poner a otro en su lugar. Entonces, decir que Cristina no es pragmática... Soy mujer, ese es el problema”.

"Ser dirigente es poder mirar más allá y decir 'la historia va por allá, hay que hacer esto''

Néstor Kirchner

“Lo extraño, obviamente, mucho. Era mi mejor amigo, con quien podía hablar, discutir, pelear”.

“Pero no, no me siento sola. Así como hay gente que no te quiere y te insulta y ofende, también hay mucha gente que te quiere, te apoya y ora por ti. Eso siempre es bueno”.