El juez federal Claudio Bonadio embargó hoy por 50 millones de pesos a cinco de los procesados por traición a la Patria, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, y para fijar el monto tuvo en cuenta eventuales indemnizaciones a víctimas del atentado del 18 de julio de 1994.

Los embargos por 50 millones recayeron sobre Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena y el ex vicecanciller Eduardo Zuain. A los demás procesados los embargó por 35 millones de pesos.

"Se habrá de tener en cuenta el interés de las víctimas -fallecidos y lesionados- del atentado sufrido en la sede de la AMIA, no sólo a los efectos del descubrimiento de la verdad material, sino también en cuanto a las eventuales indemnizaciones que pudieran corresponder como consecuencia del atentado terrorista”.

El monto del embargo contempló “eventuales indemnizaciones civiles, el pago de la multa y costas que pudieran resultar a raíz de las respectivas acciones que pudieran entablar las víctimas en sede civil”.

Además, Bonadio consideró que debe “valorarse la magnitud de los hechos investigados y la responsabilidad de los aquí imputados, siendo que al momento de llevarse a cabo la maniobra investigada muchos de ellos integraban el Estado Nacional”.