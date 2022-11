La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con intendentes y ministros de la provincia de Buenos Aires en la residencia del gobernador en La Plata tras el 50 aniversario del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, luego de 17 años de exilio.

"Anoche, luego del acto, nos encontramos con compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires en la residencia del gobernador Kicillof", publicó esta mañana la titular del Senado en sus redes sociales.

En el encuentro de anoche en la residencia del gobernador Axel Kicillof, tras el multitudinario acto en La Plata, hubo un pedido de la expresidenta en tono imperativo dirigido a los intendentes que eran parte de la reunión: “Salgan a explicar, a darle datos de lo que se hizo bien a la gente, que está intoxicada con mentiras y odio y pasando muchas dificultades, que aprovechan los que rompieron todo para tratar de volver a romper más rápido. Que recuerden que de todos los infiernos los sacó el peronismo y que esta vez hay que trabajar todos juntos, porque los tiempos que vienen son muy complicados”.

Cristina considera fundamental que esa primera línea que son los intendentes esté en contacto permanente con los vecinos y que es imprescindible razonar con la gente, repasar la realidad de todo lo que se hizo mientras la oposición solo destruía el ánimo y la confianza y, fundamentalmente, que hagan el ejercicio de recordar a todos cómo las políticas implementadas en los gobiernos de Néstor y de ella dieron soluciones en momentos cruciales.

La expresidenta reiteró conceptos para que se fijen: “En especial recordar que fue posible vivir mejor. Cuando decimos las cosas, no es por terquedad, no es por capricho. Es simplemente ayudar a que las cosas se hagan mejor, que de eso se trata. Y se pueden, se pueden hacer mejor. Y también de explicarle a nuestro pueblo, a la sociedad, que muchas veces se han tenido que tomar decisiones por el condicionamiento brutal con el que se recibió un gobierno después del retorno del Fondo Monetario a la República Argentina. Pero hay que explicar. No podemos decirle: está todo fantástico, está todo bien”. Y reiteró el pedido de unidad.

El clima en la reunión, fraterno desde el comienzo, fue haciéndose más “compañero”, como dijo uno de los intendentes.

Enseguida comenzaron las charlas y los acuerdos para empezar con la tarea y organizar por temas y territorios la acción.

En las redes sociales, Fernández de Kirchner acompañó el posteo con una fotografía en la que se la puede ver en el patio de la residencia, ubicada en las calles 5 entre 51 y 53 de la capital bonaerense, junto a Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; el diputado Máximo Kirchner; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, entre muchos otros dirigentes.

El trato afectuoso con Fernando Espinosa, intendente de un bastión clave: La Matanza

Entre los presentes, Fernando Espinoza, llegado horas antes desde una misión en Barcelona de innovación y tecnología, dialogó en extenso con Máximo y Wado De Pedro. Se había abrazado efusivamente con ambos en el acto y en esa reunión más privada se acentuó la cordialidad.

El trato afectuoso entre el matancero y ambos referentes de La Cámpora, como con el Cuervo Larroque y otros integrantes de la agrupación, mostraba una fortaleza que el peronismo exhibe en torno a un bastión clave para las aspiraciones de hacer posible el proyecto colectivo de Cristina.

Todo gesto es interpretado en el peronismo. En las horas previas al acto había trascendido que tal vez Espinoza no llegara a tiempo por el viaje. Esas mismas especulaciones habían disparado otras. Todas murieron cuando el intendente de La Matanza llegó y quedó evidenciado el buen clima que hay con él en medio de intentos de instalación en la interna.

La Matanza, de acuerdo con lo demostrado, no muestra fisuras. La relación que se vio en el encuentro de anoche entre Espinoza y Cristina, como con Máximo, Wado, Larroque, Mayra, Ferraresi, Katopodis e insaurralde muestra una vez más que en el peronismo la experiencia, el trabajo y la lealtad son un escudo infalible contra las filtraciones que quieren romper el dique de contención contra el avance de las políticas salvajes sobre la gente.





El llamado de Cristina Kirchner en el acto de La Plata

Ayer, en el discurso que brindó en el acto realizado en la capital provincial, la Vicepresidenta llamó a "militar por una Argentina" con un "modelo sustentable económico y social" que permita reeditar los logros alcanzados en las gestiones del 2003 al 2015 y afirmó que será la gente la que tendrá que "decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvo".

Ante un estadio colmado, en el que se estrenó el lema "La Fuerza de la Esperanza" y que coreó con insistencia un "Cristina Presidenta", Fernández de Kirchner respondió: "Como decía el General, todo en su medida y armoniosamente".

"Acá lo único nuevo que hay somos nosotros, los que cambiamos la Argentina después de 2001 somos nosotros", expresó en un tramo de su mensaje, en el que recordó que durante los gobiernos kirchneristas los trabajadores alcanzaron "el 50% de participación en el PBI" y el país tenía "los salarios más altos en dólares de Latinoamérica".