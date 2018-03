Con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámar alta emitió dictamen faborable al proyecto de Reforma Tributaria. La senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien forma parte de la comisión en la que se llevaba adelante el debate no se hizo presente. Hacia el final de la audiencia, en el Salón Azul, se sumó el neuquino Marcelo Fuentes para anunciar que el bloque que encabeza y comparte con la ex mandataria presentará un dictamen de minoría en rechazo a la reforma tributaria. Además de Esteban Bullrich, el la alianza Cambiemos tendrá a los senadores radicales Ángel Rozas, Silvia Elías de Pérez, Julio Cobos, Julio César Martínez, Claudio Poggi y a la macrista Laura Rodríguez Machado.Por el justicialismo estarán Beatríz Mirkin (Tucumán), Pedro Guastavino (Entre Ríos), Carlos Epínola (Corrinentes), Carlos Caserio (Córdoba),Omar Perotti (Santa Fe), José Ojeda (Chubut) y Rodolfo Urtubey (Salta). Por el FpV-PJ, además de Kirchner, está el neuquino Marcelo Fuentes. Completa la lista el salteño Juan Carlos Romero.