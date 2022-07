Cristina candidata: la respuesta a los deseos de reelección de Alberto Fernández

A horas del acto que encabezará en el municipio de Ensenada, los sectores alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, salieron a postular hoy su candidatura para las presidenciales de 2023, luego de que el mandatario nacional, Alberto Fernández, anunciara que está dispuesto a ir por su reelección.

En la noche de ayer en una entrevista concedida a C5N, el jefe de Estado subrayó que la titular del Senado no es su enemiga, pese a que viene rehuyendo mantener un encuentro a solas con ella para saldar diferencias internas: "Hay puntos que con Cristina tenemos diferencias, pero ella no es mi enemiga".

Fernández también ratificó la necesidad de que el Frente de Todos dirima las candidaturas en una PASO y ante la pregunta de si está dispuesto a revalidar el cargo, aseguró que "sí, definitivamente", porque "no hay peor peronismo que el peronismo quieto", al tiempo que destacó que "nada puede ser mejor para un candidato que la gente lo haya elegido" y no a través "de un acuerdo superestructural".

Frente al anuncio del mandatario nacional, hoy el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "el Cuervo" Larroque, volvió postular a Cristina como candidata a presidenta en las próximas elecciones, al argumentar que es "la única que todavía es creíble y que está dispuesta a enfrentar el poder".

"Tenemos que salir de la autoflagelación y de martillarnos los dedos todos los días" dijo el integrante de La Cámpora, quién aseguró que "hay que ofrecerle a la militancia y a la sociedad una perspectiva de esperanza, y la única dirigente política que hoy genera eso es Cristina".

Larroque destacó, además, que "la fase moderada está agotada" dado que el Gobierno no continúo el camino trazado en la campaña de 2019, lo que generó la decepción "de la gente y la militancia" y en referencia al ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió que "su ciclo está terminado", y dijo no querer opinar más sobre el tema.

En la entrevista con El Destape Radio, el funcionario provincial culpó a Alberto por "no llamar o querer juntarse" con la vice e indicó que "no aprovecharla" es un error "muy grande".

En tanto que el intendente de Ensenada, Mario Secco, quién el sábado será el anfitrión del acto en el que Cristina disertará en el marco del homenaje del Frente de Todos a 48 años del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón, aseguró que "le encantaría" que está fuera candidata.

"A mí me encantaría que Cristina sea candidata, pero no creo. Está por encima de todo eso, ella pone presidentes; no lo digo yo, lo dice ella que lo puso a Alberto", sostuvo el intendente en diálogo con la AM 530.

Respecto a una eventual candidatura de Alberto, el jefe comunal añadió que nadie lo limitaría a competir en las PASO: "El que limita es el pueblo argentino, que es el que te vota o no te vota", enfatizó.

En las últimas horas, también se sumó al operativo clamor, la senadora provincial, Teresa García, al afirmar que le "gustaría que Cristina sea candidata", aunque reconoció que esta "ha dicho en varias oportunidades que no es momento de candidaturas".

En esa dirección, consideró que la líder de la coalición gobernante será "la gran decidora" en los comicios de 2023 porque "es la dirigente más importante" que tiene el país.

Si bien los dirigentes que suelen mantener contacto con la líder del Frente de Todos, advierten que en la intimidad esta se mostraría reacia a volver a postularse para ocupar el sillón de Rivadavia, lo cierto es que sus últimos movimientos, ya sea encabezando actos en los que suele marcar diferencias con las políticas del Poder Ejecutivo, o bien recibiendo en su despacho del Senado a representantes de diferentes sectores, comienzan a despertar esperanzas entre sus aliados.