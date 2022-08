Cristina criticó la "irracionalidad" opositora y pidió repensar el estatus de la Ciudad

Cristina Kirchner se reunió este martes en el Senado con senadores y diputados del Frente de Todos, en el marco de las diversas muestras de apoyo que viene recibiendo en los últimos días desde diferentes sectores. Además de agradecer el respaldo, la vicepresidenta les pidió "reconstruir" el movimiento nacional y popular y repensar el funcionamiento jurisdiccional de la policía.

El encuentro, que se realizó en el Salón Azul, comenzó pasadas las 17.30. Uno de los primeros diputados en cruzar Pasos Perdidos fue Máximo Kirchner, quien estaba apurado por ir a hablar con la titular del Senado, antes de que comience el cónclave. Apenas se tomó unos minutos en uno de los pasillos para abrazarse con su compañero de bloque Leopoldo Moreau, que volvió al Congreso por primera vez después de la intervención quirúrgica que se realizó semanas atrás.

Luego de escuchar a algunos de los legisladores, entre ellos al senador formoseño José Mayans, Cristina Kirchner tomó la palabra y recordó la movilización del sábado pasado en las inmediaciones de su departamento del barrio de Recoleta y la posterior represión, puntualmente se refirió a la que sufrió su hijo Máximo Kirchner. "Cuando hablé esa noche no sabía lo que había pasado con Máximo, no sabía. Cuando llegó a casa, llegó a casa colorada. La verdad que hubiera dicho alguna cosa más seguramente pero yo no había visto esto. Lo vi recién el domingo por la mañana todo lo que había sucedido con él (...) Y cuando le pregunté: ¿pero por qué no me dijiste lo que había pasado al otro día? 'Primero para que no digas… y segundo porque lo que me pasó a mí le había pasado a un montón de gente y el hecho de que yo fuera tu hijo no me colocaba en un lugar de privilegio para quejarse'”.

La vicepresidenta también cuestionó a Juntos por el Cambio y la interna entre el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la titular de PRO, Patricia Bullrich, a raíz de la colocación de las vallas y el operativo policial para impedir las movilizaciones en Recoleta. "Me preocupa una oposición que quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones", dijo Cristina Kirchner.

"Uno puede estar en las antípodas del pensamiento, de la concepción de gobierno, de la ideología, de todo. Lo que no puede, por lo menos a mí me cuesta mucho, es admitir tal grado de irracionalidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y fundamentalmente de la militancia política", agregó la vicepresidenta.

Además, la ex mandataria puso en cuestión el rol de la Policía de la Ciudad en operativos como el del sábado último. "Tenemos que repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires que es la capital de todos los argentinos y que, de repente, una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles". Y añadió: "Deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta".

Cristina Kirchner también defendió ante los legisladores los 12 años de gobierno kirchnerista, habló de la "persecución judicial" que hay contra su persona y les pidió a cada uno de los diputados y senadores -que luego se fueron al Congreso del PJ Nacional- "construir o reconstruir un movimiento nacional y popular".