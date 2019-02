El líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, pidió ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner abandone el silencio y "salga a conducir" a partir de una convocatoria "generosa" al conjunto de la oposición, en tanto que le sugirió que defina su eventual candidatura presidencial.

"No me cabe la menor duda", dijo al ser consultado sobre si la ex mandataria debería dejar el silencio y salir a conducir a la oposición: "El pueblo se siente solo, desamparado, y ante la falta de conducción, el Gobierno es una máquina de impunidad", advirtió en declaraciones a una radio.

Para Solanas, "las grandes figuras de la oposición, empezando por Cristina, tienen que hacer una convocatoria generosa al pueblo argentino", y aseguró que la elección solo podrá ganarse a partir de un frente "amplísimo, de brazos abiertos" y "sin divisiones".

"La existencia de cualquier tercer espacio beneficia al poder dominante, beneficia a Macri y Cambiemos. La política de Macri es la división y financiar esas divisiones. La división complica todo. Sin la división de la oposición, está liquidado Macri", vaticinó.

Tras resaltar que la senadora es la dirigente que "más mide del arco opositor", Solanas se preguntó "¿cómo puede ser que no hayan definiciones sobre quiénes van a ser los candidatos" e instó a "salir de la etapa de las indefiniciones porque cada día que se pierde, no lo vas a recuperar".