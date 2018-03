La expresidenta Cristina Fernández justificó u decisión de haber suscripto el Memorándum de Entendimiento con Irán en la necesidad de subsanar la parálisis de la investigación en el atentado de la AMIA, y acusó al juez federal Claudio Bonadio de “ser parte del encubrimiento”. Tras su paso por los tribunales de Comodoro Py denunció que la avanzada judicial busca acallar a la oposición.

“Doctor Bonadio, de usted no espero Justicia. Pero confío plenamente que cuando en la Argentina se restituya el Estado de Derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el poder político y el Poder Judicial, la Justicia que reclamo se proveerá”, sostuvo en un escrito que presentó.

Convocada a indagatoria en el marco de la causa por supuesto “encubrimiento agravado” a los ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la mutual judía, Cristina presentó el escrito con el patrocinio de su abogado Alejandro Rua, y luego hizo una breve declaración aunque ella evitó ese término en el despacho judicial y dijo que “iba a hablar”. Incluso hizo corregir cuatro veces su manifestación anexa al escrito.

La exmandataria, electa senadora nacional el pasado fin de semana, refi rió en el escrito a “cuestiones políticas no judiciables” la firma del entendimiento binacional y remarcó que Interpol “fue consecuente con la posición argentina en cuanto a que las alertas rojas” para la captura internacional de los acusados “no resultaban afectadas por la suscripción del Memorándum”.

Tras la presentación, en un discurso a sus seguidores, la ex presidenta acusó al Gobierno de estar detrás de lo que consideró una “persecución judicial” en su contra y, al denunciar que lo que busca el ofi cialismo es tener un “parlamento sumiso”, advirtió: “Conmigo no van a poder porque voy a representar siempre los intereses por los cuales fui votada, como siempre lo hice”. Y remarcó: “La única traición a la Patria que hoy hay en el país es utilizar al Poder Judicial que está aquí en Comodoro Py para perseguir opositores”.

Para la ex senadora electa, “el objetivo del Gobierno de silenciar a los legisladores de la oposición tiene que ver, además, con el ajuste que se viene para que se hable de otras cosas y no del aumento de la nafta, del aumento de las tarifas, de la fl exibilización laboral, de las jubilaciones que van a aumentar la edad o a las que le van a bajar la cláusula de movilidad, lo que está pasando con la desocupación..."

Aíslan a la ex presidenta en el Senado

El senador por Entre Ríos Guillermo Guastavino, enrolado en el kirchnerismo, adelantó que “no compartirá” el bloque con Cristina Fernández, en caso de que ésta conforme uno por Unidad Ciudadana, y aclaró que con ella hoy “no tiene vinculos”.

Guatavino dijo que “entiende” que el kirchnerismo “va a armar un bloque propio en el Senado”, donde “nosotros obviamente continuaremos con nuestro bloque del Frente para la Victoria, o como se llame en el futuro, donde vamos a ejercer una posición clara del peronismo dentro del Senado”, adelantó.

“Cristina tomó una decisión que uno no comparte -o no compartió-, de no haber dado la interna en las PASO dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, decidió crear un partido propio, realizar una alianza con algunos sectores políticos, y bueno, habrá que ver qué hace ella”, señaló. Y, añadió: “En principio uno ve que decidió ir por afuera del peronismo; me parece a mí que hace más daño del que puede aportar”.

"Efectivamente nosotros gobernamos 12 años, y creo que la historia en su momento va a verificar que es un proceso donde se produjeron transformaciones muy importantes en Argentina a favor de los argentinos, de los trabajadores, de la producción, de la Industria, y que se recuperaron derechos. Pero obviamente hay algunas cosas que hicimos mal en los últimos años, porque la gente nos quitó la confi anza y decidió cambiar y respaldar al actual gobierno”, describió.

Pinedo no ve motivos para que no pueda asumir en su banca

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, desestimó la posibilidad de que la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, se vea imposibilitada de asumir su banca por presunta “inhabilidad moral”, como plantearon algunos legisladores.

“Hoy por hoy ningún juez pidió nada. Es una pregunta abstracta todavía”, sostuvo el dirigente del PRO, al ser consultado sobre la posibilidad de que algunos legisladores de la Cámara alta soliciten que se le impida su asunción ante la cantidad de causas judiciales en las que está involucrada.

El senador oficialista señaló que “lo que tienen que hacer los legisladores es si hay un pedido de un juez en algún sentido, analizarlo”.

Pinedo visitó la Casa de Gobierno para “analizar el Senado que viene” junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el senador por Salta Juan Carlos Romero.

“En el Senado, el criterio es la sentencia firme y eso lo confirmó la Corte en el caso de Menem. No veo que previamente se pueda excluir a alguien”, argumentó el norteño. De esta manera, descartaron la posibilidad de que Cristina pueda verse impedida de asumir su banca, como sugirió la diputada electa Graciela Ocaña.