El candidato presidencial por Unión Ciudadana, Alberto Fernández, sostuvo que es necesario trabajar en un proyecto para inaugurar una "nueva página" en la política y destacó que la presencia de Cristina Fernández como candidata a vice es "esencial".

"Cristina me dijo que creía que yo puedo ayudar más en este momento. Y que esté ella es como tener a Messi y yo el 9 para hacer los goles", comparó.

"Quiero ayudar en el proyecto, y que esté Cristina, que me acompañe es esencial", indicó el ex jefe de Gabinete en declaraciones formuladas en la puerta de su domicilio. "Si la gente nos da otra oportunidad es sólo para escribir una nueva página en la Argentina".

Por otra parte, desautorizó a quienes quieren hacer una comparación entre la decisión de Cristina de permanecer en segundo término en la fórmula y la decisión de Juan Perón de gobernar a través de Héctor Cámpora. "Ni yo soy Cámpora ni Cristina Kirchner es Perón”, señaló en una entrevista publicada por Página 12.

Cristina no tiene nada que ver con el hecho del que se la acusa. Si la Justicia la condena, habrá defeccionado"

Remarcó que no reniega de las críticas que formuló en su momento al rumbo que había tomado el Gobierno de Cristina y que ahora observa un cambio, que lo acercó a la ex presidenta. "Les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como lo hicieron antes. Que Cristina me acompañe a mí me da mucha fuerza”.

“Pasaron nueve años sin vernos, casi 10, ese tiempo hizo que el reencuentro haya sido un reencuentro donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos, lo que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro. Me emocionó mucho, mucho, el ofrecimiento de Cristina”, aseveró.

En cuanto a Sergio Massa aseguró tener una buena relación y espera que el fundador del Frente Renovador pueda competir en una PASO contra la fórmula que encabeza, al tiempo que anunció que espera hablar con el ex intendente de Tigre en el día de hoy.

Por último, estimó que la pelea electoral será con el presidente Mauricio Macri, al apuntar si el actual mandatario “no es candidato, quien lo suceda va a tener que explicarle a todos el fracaso de su gestión”.