En la jornada donde Cambiemos oficializó la nominación a vicepresidente para Miguel Ángel Pichetto la senadora nacional Cristina Fernández presentó su libro "Sinceramente" en la provincia de Santiago del Estero, ocasión en la que pronunció un mensaje donde con sutileza deslizó que "a algunos les cuenta entender las decisiones que uno ha tomado", sin confrontar en forma directa con Pichetto pero enfatizando que siente "la necesidad de poder ayudar y colaborar para terminar con esta catástrofe social y económica que bien hoy los argentinos". La senadora llegó el lunes por la noche al aeropuerto de la capital santiagueña, donde fue recibida por el gobernador Gerardo Zamora y una multitud que la acompañó en caravana hasta el hotel donde se alojó.

El santiagueño Zamora conduce al Frente Cívico, una fuerza provincial que fue férrea aliada K durante su gestión, aunque luego trabó un vínculo con Cambiemos y participó de las primeras reuniones de Alternativa Federal. Declarada la fórmula FF, principio del final para Alternativa, Zamora fue uno de los primeros en declarar su respaldo sin dejar lugar a dudas respecto a su decisión y en ejercicio de "lo pasado pisado".

La ex presidente habló en Santiago de "despojarse de cualquier vanidad, incluso las legítimas de cualquier persona y dar un testimonio de que, en serio y estamos dispuestos a ayudar a unir a los argentinos en un momento difícil para todos y todas". No obstante apuntó con dureza a la alianza gobernante para remarcar que "cada vez entiende menos a estos capitalistas que se dicen capitalistas pero quieren que la gente se muera de hambre, y no consuma ni gaste". Con el mismo tono se preguntó "qué clase de capitalismo es el que están proponiéndonos a todos los argentinos". "Es un capitalismo medio raro", dijo para trazar una analogía revisionista y global entre ese pensamiento instrumentado por Cambiemos y el que décadas atrás practicaba el bloque soviético.

"El Muro de Berlín se cayó porque los del otro lado querían tener el mismo nivel de vida y acceder a los mismos bienes culturales y materiales que tenían los que podían tener mayores libertades", sostuvo, en una defensa del capitalismo basado en el consumo popular eje del modelo económico K.